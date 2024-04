Carriles exclusivos para ómnibus: desde el lunes 29 comenzarán a aplicar multas a los infractores

Molina señaló que, durante la fase de prueba del PIMU, se registró una estadística preocupante: de cada 10 personas a las que los inspectores municipales advirtieron u orientaron, siete respondieron con maltratos. “Los peores improperios y amenazas son de las señoras”, aseveró. En ese sentido, sostuvo que “cuando se secuestra un vehículo porque no tiene los papeles, los malos de la película somos nosotros, pero lo único que se busca es hacer respetar la norma”, reprochó. Además, instó a los ciudadanos a “hacer un mea culpa” y “empezar a respetar” las normas de tránsito. “El otro día había un personaje en moto, manejando con dos mesas de luz. Si le secuestramos el vehículo, somos discriminadores, coimeros, y no es verdad. La ciudad que queremos es la que queremos todos, pero no hacemos nada para que se llegue a eso”, afirmó.