¿Perdida de memoria normal o patológica?: señales de alerta para recurrir al médico

"Los olvidos y las anomias son algunos de los cambios cognitivos típicos del envejecimiento", señaló el Dr. Allegri. Por lo tanto, es crucial comprender que el cerebro cambia con la edad y emite señales. No es motivo de alarma si la memoria no es tan aguda como solía ser; esto es simplemente parte del envejecimiento y no es exclusivo de las personas consideradas "mayores". "Comenzamos a perder neuronas a los 30 años", explicó el doctor Michael Rosenbloom, neurólogo del Centro de Bienestar Cerebral y Memoria de la Universidad de Washington. "Con el tiempo, nos volvemos menos eficientes para aprender y recordar".