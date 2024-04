“No permitimos grietas en Tucumán”, dijo Jaldo al inaugurar el Fenoa

“Teníamos que tomar medidas económicas y sociales que redunden en beneficio de la gente y que hagan de Tucumán una provincia más viable. Teníamos el convencimiento de que el Estado debe acompañar al sector privado, siendo el puente que solucione los problemas”, justificó. En ese aspecto, agregó que ese mismo Estado no debe ser un peso para la sociedad, sino la solución a través de la eficiencia. “Las medidas (de ajuste fiscal) que adoptamos tienen mucho sentido común; se trata de medidas que solo persiguen no gastar más de lo que ingresa”. Jaldo reconoció que adoptar esas decisiones no fue sencillo para él políticamente, porque pagó los costos políticos con críticas del espacio que lo llevó a la gobernación: el Partido Justicialista como principal socio de Unión por la Patria.