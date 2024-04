Teatro de Bolsillo propone monólogos de todo tipo

“Cabe aclarar que lo que se verá no son los únicos estilos interpretativos de cada artista; todos despliegan un amplio abanico, es solo una muestra de sus talentos. En esta propuesta no podemos adjudicarnos todo el espectro ni la calidad de interpretación que existe en Tucumán, porque en esta provincia hay mucho teatro de gran nivel y muy diverso, pero sí decir que esta propuesta es un popurrí de interpretaciones que manifiestan parte de la gran amplitud del registro local. No es todo, ya que siempre van apareciendo más talentos”, destaca, al tiempo que admite que si bien la premisa es la rotación, “quizás si los espectadores lo piden, algún monólogo se repita o podemos hacer diferentes combinaciones entre los trabajos presentados y otros”.