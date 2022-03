Alfaro y Bussi se piden disculpas y hacen borrón y cuenta nueva

Nadie debió pedir que sonrieran para la foto. El desafío, probablemente, hubiera consistido en que alguien les requiriese que posaran con rostros adustos. El entusiasmo fue, más que una constante, todo un diagnóstico del encuentro que mantuvieron ayer el intendente Germán Alfaro y el legislador y líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi.

Oficialmente, y como lo anticipó ayer LA GACETA, se trató de un encuentro institucional. Bussi estuvo acompañado por los miembros del bloque de FR en el Concejo Deliberante de la capital: Eduardo Verón Guerra, Ramiro Ortega, Liliana del Valle Leiva y María Belén Espinosa. El jefe municipal y líder del Partido de la Justicia Social los recibió acompañado por el secretario de Gobierno de la capital, Rodolfo Ocaranza.

Cinco puntos centrales tuvo la agenda del encuentro. Los republicanos preguntaron, en primer término, sobre el futuro del Mercado del Norte. Alfaro explicó que llamó a una licitación para las obras de recuperación del edificio y que se encuentra a la espera de las propuestas y los proyectos de inversión.

En segundo lugar, indagaron sobre la situación de la recuperada ex estación de trenes de El Provincial. La intendencia manifestó que, en principio, espera que en septiembre puedan ser inaugurada como un polo comercial y gastronómico para el sur de San Miguel de Tucumán.

Los planes en materia de desagües pluviales fue el tercero de los temas. El titular del Departamento Ejecutivo Municipal especificó que la zona norte de la capital cuenta con desagües, pero no la zona sur. Precisó que hay proyectos para desarrollarlos, pero que los costos exceden las posibilidades de la Municipalidad y aún del Gobierno de la Provincia, por lo que se necesitaría una inversión nacional o internacional.

En cuarta instancia, los referentes de FR consultaron la situación económica de la municipalidad, y Alfaro y Ocaranza expusieron con cifras que se encontraban “ordenadas”.

Finalmente, Verón Guerra, Ortega, Leiva y Espinosa expusieron que han presentado una serie de iniciativas en el Concejo Deliberante que les gustaría que se convirtieran en ordenanzas, a lo que el intendente les manifestó que su gestión se encuentra abierta tanto para las iniciativas como para las críticas constructivas.

Claro está, no sólo se reunieron para eso...

El “aparte”

Los radicales dicen que “las reuniones más importantes son las que se realizan después de las reuniones importantes”. Los peronistas dicen que los encuentros trascendentes son los que se celebran antes de los encuentros trascendentes. En el caso del inédito encuentro que mantuvieron esos dos adversarios íntimos que son Alfaro y Bussi, hubo una “cumbre” dentro de la “cumbre”. El líder del Partido de la Justicia Social y el de FR tuvieron un “aparte” hermético, del que soltaron algunas prendas.

Consultados por este diario, los dos brindaron por separado una versión coincidente del diálogo más reservado que mantuvieron durante la mañana de ayer.

El discurso común es que se disculparon mutuamente por las encarnizadas declaraciones del pasado, propias y de sus entornos. Y que aceptaron las dispensas mutuamente.

“La gente, en las elecciones y en la calle, nos reclama diálogo. Es hora de buscar coincidencias y soluciones”, manifestó Alfaro. “Con esa convicción, nos pedimos disculpas porque, en los enfrentamientos políticos, se dijeron cosas fuertes de un lado y otro. Y yo le dije que debíamos trazar una línea para dejar atrás esas reyertas y tratar de encontrar coincidencias de aquí en adelante. No hablamos de política: no es momento”, aseveró.

Bussi se pronunció en idéntico sentido en la charla con este medio. “Nos disculpamos mutuamente porque entendemos que la prioridad común es trabajar por el bien de los tucumanos. E hicimos borrón y cuenta nueva. Es de aquí hacia adelante”, afirmó.

El republicano coincidió en que el diálogo “sobre la política” quedará “para más adelante”.

Uno y otro esgrimieron un diagnóstico común. La inflación del 5% mensual, el 50% de pobreza, el 13% de desocupación, el 48% de informalidad laboral y la incertidumbre respecto del acuerdo con el FMI hacen que resulte “inoportuno” hablar de otra cosa que no sea la gestión.

Sin embargo, también insinuaron que, en otro momento, no descartan ir más allá de las agendas institucionales. “Fue un primer paso muy positivo”, definió Alfaro. Bussi llegó a la intendencia y le dijo a la prensa: “la política es el arte de lo posible”.

Sin “bolillas negras”: mensajes para “ex socios” del radicalismo

“El intendente (Mariano) Campero y el (ex) intendente (Roberto) Sánchez nos soltaron la mano. Ellos se habían comprometido con nosotros en algo que luego no cumplieron”, manifestó Ricardo Bussi, respecto del acercamiento que había ensayado desde fines de 2020 y hasta mediados de 2021 con el jefe municipal de Yerba Buena y el actual diputado nacional. Germán Alfaro, mientras tanto, subrayó que desde las elecciones generales del 14 de noviembre no volvió a tener contacto con Campero (lo enfrentó en las PASO) ni con Sánchez (compartieron la boleta).

Sin embargo, Bussi y Alfaro coincidieron ante la consulta de LA GACETA que, así como ellos buscaron un acercamiento institucional, el trabajo de la oposición en Tucumán debe ser conjunto. “Yo manifesté que no le pondré ‘bolilla negra’ a nadie si se tratar de encontrar consensos para sacar adelante a Tucumán”, afirmó el intendente capitalino. “Estoy convencido de que, por el bien de los tucumanos, es hora de construir, no de excluir”, definió Bussi.