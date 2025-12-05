La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

En este punto, la carta de María Martín Maná nos ayuda a echar luz sobre algo que se volvió tan cotidiano que suele pasar inadvertido, pero que de algún modo termina siendo distópico, por calificarlo de algún modo: ella expresa que en esta carrera contra el tiempo todo llega antes (o al menos lo aparenta): Halloween (que ya pasó), el Black Friday (que fue el fin de semana pasado), los turrones, la Navidad… Y aunque ya nada parece sorprendernos, es increíble pensar que la decoración navideña haya copado supermercados, shoppings y comercios dos meses antes de la Noche Buena. En síntesis, hay un bombardeo de estímulos que nos incitan a consumir desmedidamente y apurarnos “porque hay que aprovechar los descuentos del Black Friday”, por ejemplo, como si nos estuviésemos perdiendo la oportunidad de nuestras vidas para comprar un par de zapatillas, un ventilador de techo o un pantalón. O como si no hubiese mañana. El tema es que, a pesar de esas zapatillas, de ese ventilador o de ese pantalón (o de lo que fuere), sí habrá un mañana y todo seguirá igual, incluyendo nuestros miedos y problemas.