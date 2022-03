Reunión Alfaro-Bussi: el hijo del ex senador Márquez renunció como funcionario municipal

El hijo del ex senador peronista Damián Márquez, quien fue secuestrado y asesinado en la dictadura militar, renunció a su cargo la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Damián Márquez (h) confirmó su salida como subdirector de Higiene Urbana tras la reunión entre el intendente Germán Alfaro y el legislador de Fuerza Republicana (FR), Ricardo Bussi.

“Fui parte de un gobierno municipal porque creía en un proyecto que coincidía con mi ideología. Soy y seré por vida peronista. Por eso, no puedo y no quiero formar parte de un proyecto político que integre el hijo del asesino de mi padre”, expresó el ex funcionario municipal en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play.

“Mi memoria, mi ideología y mi pensamiento no aceptan ser parte de un contubernio que derribe mis convicciones más íntimas. Participé, junto con el intendente, en innumerables actos en la plazoleta donde está el busto de mi padre y donde se recordaba el injusto calvario de nuestros detenidos desaparecidos", añadió.

Márquez dijo que el jefe municipal “no puede olvidar ni perdonar la violaciones de los Derechos Humanos (DDHH) de nuestros mártires, en virtud de su carrera política”. “No hay días en los que no recuerdo el secuestro de mi padre. No hay día de mi vida en el que no lo extrañe. No puedo olvidar ni perdonar, no me puedo reconciliar con quienes justifican los secuestros, las torturas y los asesinatos. No quiero y no puedo ser parte de un colectivo político donde todos van en busca de un rédito político”, expresó, entre otras referencias.