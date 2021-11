Expectativa, calor y color en la previa a las finales en Las Cañas

El cuadro de campeones del Torneo Clausura de Las Cañas se completará esta tarde, luego de que se disputen las finales en las canchas de Jockey Club.

El marco es de gran expectativa, entre el calor de la primavera tucumana y el color que aportan los familiares y amigos que acompañan a jugadoras y jugadores.

Pasado el mediodía, comenzaron a desarrollarse los primeros encuentros de la jornada. Las finales tendrán lugar cerca de las 16, por lo que, para las 18, ya estaría definido quiénes son los ganadores de este sábado.

Al margen de los resultados, todos tendrán la oportunidad de festejar. Según confirmaron los organizadores, una vez terminados los partidos el “tercer tiempo” será en el predio de avenida Perón y Las Rosas. Como es habitual en cada fecha del torneo, habrá DJ’s en vivo y food trucks con bebidas y comida.

PARA COMPARTIR. Familiares y amigos de las y los jugadores se acercaron al predio. Foto: LA GACETA / Federico Espósito

Programación

Caballeros

Copa Plata Libres, desde las 12.20: Oruga FC vs. Carasucias FC (cancha 3); Bronce, Los Rengos vs. La Academia (cancha 2) y Bronce (final-cancha 1) El Cuerna vs. Bien Frappé. 14: Repechaje Libres, Libres, Cascarudos vs. El Tatengue FC (cancha 3); Libres Oro, Ingenieros V vs. El Ciclón (cancha 2) y Libres Plata, Los Cuervos vs. Patronato (final-cancha 1). 15.40: Repechajes Libres, Los Ricoteros vs. La Franela (cancha 2) y Libres Oro, Celta de Vino FC vs. La Furia (final-cancha 1).

Damas

A partir de las 13, Repechaje Oro: Cañeras vs. Kusto FC (cancha 8); Repechaje Plata, La Rabona FC vs. Las Vete (cancha 6) y Repechaje Oro, Derrape FC vs. Detectables FC (cancha 7). 14: Repechaje Plata, Activadas FC vs. Tercer Tiempo FC (cancha 8); Plata Femenino, Descaro FC vs. Tropel FC (cancha 6) y Bronce, Reinas de Copas FC vs. Cachengue FC (cancha 7). 15: Repechaje Bronce, Hakuna FC vs. Vikingas FC (cancha 8); Copa Oro, Wiracocha vs. El Farça FC (cancha 6) y Copa Plata, ATR vs. La Fusión (final-cancha 7). 16: Repechaje Bronce, París Saint Fernet vs. Las Increíbles FC (cancha 8); Copa Bronce, Las White vs. La Defensa (cancha 7) y Copa Oro, Aliadas vs. Las Pro (final-cancha 6).