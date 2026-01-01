Fama, redes y salud mental: el mensaje de Noah Schnapp a quienes empiezan a actuar

El estreno de la temporada final de Stranger Things no solo marcó el cierre de una de las series más influyentes de la última década, sino que también abrió espacio para una reflexión más profunda sobre el impacto de la fama temprana. Noah Schnapp, quien interpretó a Will Byers desde niño, aprovechó este momento para compartir un mensaje dirigido especialmente a jóvenes actores y actrices que comienzan su camino en la industria.
En una entrevista concedida a USA Today, publicada el 23 de diciembre de 2025, el actor fue claro al hablar de salud mental. Schnapp aseguró que coincide con Ariana Grande en que la terapia debería ser obligatoria para los niños actores, ya que crecer bajo la mirada permanente del público implica una experiencia “anormal” que requiere acompañamiento profesional. “No alcanza solo con el apoyo de los padres”, señaló, al referirse a la presión constante que atraviesan quienes alcanzan la fama a edades tempranas.
El impacto de las redes sociales en su vida
El actor también se refirió al rol de las redes sociales, a las que definió como uno de los factores más complejos de gestionar. Contó que en su “vision board” para 2026 escribió una frase que resume su aprendizaje: “Las redes sociales no son la vida real”. Según explicó, estar expuesto a opiniones externas de manera permanente puede ser dañino si no se establecen límites claros. “No se puede internalizar todo lo que otros dicen cada diez segundos”, advirtió.
El impacto de la popularidad le llegó de manera inesperada: estaba en un campamento de verano, desconectado de redes y pantallas, cuando su madre le avisó que ya tenía miles de seguidores y cuentas de fans creadas en su nombre. “Me quedé sin palabras”, recordó sobre ese primer contacto con la fama.
Con el paso de los años, la exposición constante empezó a pesar. El actor contó que tuvo responsabilidades laborales propias de un adulto antes de llegar a la adolescencia y que eso le quitó experiencias básicas de su edad. Rodajes, giras promocionales y falta de privacidad se volvieron parte de su rutina. Incluso en la universidad, relató, compañeros se reunían frente a su residencia solo para verlo entrar o salir. “Estoy agradecido por Stranger Things, pero también me quitó la posibilidad de vivir una experiencia universitaria normal”, admitió.
La importancia de la catarsis y la salud mental
En ese mismo sentido, dejó un mensaje directo para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo artístico: no compararse, confiar en los propios tiempos y entender el rechazo como una “redirección” más que como un fracaso. “Cada carrera tiene su propio cronograma”, insistió.
Schnapp también habló del impacto emocional que tuvo para él la escena en la que su personaje, Will Byers, sale del clóset en el séptimo episodio de la última temporada, estrenado el 25 de diciembre. Describió ese momento como catártico, y explicó que lo ayudó a procesar aspectos de su propia identidad fuera de la ficción.
Mientras Stranger Things se despide con millones de espectadores en todo el mundo, la experiencia de Noah Schnapp deja un mensaje que va más allá del éxito en pantalla: crecer expuesto tiene costos reales, y cuidar la salud mental es tan importante como cualquier logro profesional. Para quienes sueñan con actuar, su consejo es claro: el acompañamiento, los límites y el tiempo propio también forman parte del camino.