Fama, redes y salud mental: el mensaje de Noah Schnapp a quienes empiezan a actuar

Con el paso de los años, la exposición constante empezó a pesar. El actor contó que tuvo responsabilidades laborales propias de un adulto antes de llegar a la adolescencia y que eso le quitó experiencias básicas de su edad. Rodajes, giras promocionales y falta de privacidad se volvieron parte de su rutina. Incluso en la universidad, relató, compañeros se reunían frente a su residencia solo para verlo entrar o salir. “Estoy agradecido por Stranger Things, pero también me quitó la posibilidad de vivir una experiencia universitaria normal”, admitió.