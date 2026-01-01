Un robot desaparecido resurgió de las gélidas aguas de la Antártida y reveló lo que los científicos temían

Un viaje invisible bajo el hielo eterno

El dispositivo, equipado con sensores de alta precisión, terminó atrapado bajo el glaciar Denman y la plataforma de hielo Shackleton, según indicó la publicación de ScienceAdvances. Su diseño le permite emerger cada diez días para transmitir datos a los satélites, pero el techo de hielo se lo impidió. Cada vez que intentaba subir a la superficie, chocaba contra la base de la plataforma. Lejos de ser un error inútil, esos golpes permitieron medir con exactitud el espesor del hielo desde abajo, una perspectiva que los satélites no siempre logran captar con nitidez.