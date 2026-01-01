África se parte en dos: las causas de la grieta que daría origen a un nuevo océano

A pesar de la magnitud del evento, los científicos mantienen la cautela. "Lo que no sabemos es si esta ruptura continuará al ritmo actual para separar el continente africano y abrir una cuenca oceánica", explica MacDonald. Lo que sí es seguro es que estamos siendo testigos del nacimiento de un nuevo orden geológico. Aunque nosotros no veamos el resultado final, la Tierra ya ha decidido su próximo gran movimiento.