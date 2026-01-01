África se parte en dos: las causas de la grieta que daría origen a un nuevo océano

Un fenómeno geológico de proporciones épicas está transformando el mapa del mundo. El Sistema de Rift de África Oriental, una fractura gigante que ya se extiende por 6.400 kilómetros, está separando lentamente las placas tectónicas Somalí y Nubia. El resultado final será drástico: el nacimiento de un nuevo océano y la desintegración parcial del continente africano.
La fractura comenzó hace 30 millones de años en la región septentrional de Etiopía. En el año 2018, una grieta colosal apareció repentinamente en el suroeste de Kenia y destruyó tramos de una importante autopista. Respecto a esta situación, la ciencia sostiene que "África se está partiendo lentamente en dos" de forma irreversible.
El origen de la grieta que está dividiendo África
El sistema de falla oriental constituye una estructura geológica activa con más de tres mil kilómetros de longitud. La geóloga Lucía Pérez Díaz explicó que “la actividad existente a lo largo de la rama oriental del Valle de Rift, que corre a lo largo de Etiopía, Kenia y Tanzania, se hizo evidente cuando la gran fisura apareció repentinamente en el suroeste de Kenia". Dicha zona baja surge donde las piezas tectónicas terrestres deciden separarse.
El desgarramiento continental permite que el magma ascienda desde la astenosfera para solidificarse en la superficie. Sobre el futuro del relieve, la investigadora Lucía Pérez Díaz sostuvo que “en un período de decenas de millones de años, el lecho marino avanzará a lo largo de toda la grieta”. Esta "fractura de mayor extensión en el mundo" concluirá con la creación de masas terrestres independientes.
¿Por qué se está rompiendo la tierra?
La ciencia aún intenta descifrar el motor exacto detrás de esta división. Sin embargo, un estudio publicado en el Journal of Geophysical Research apunta a un fenómeno conocido como el "Superplume Africano".
Se trata de un afloramiento de roca caliente y flotante que emana desde lo profundo del núcleo terrestre. Estos flujos circulares de roca fundida actúan como una "palanca" térmica que empuja las placas hacia afuera, estirando la corteza terrestre hasta que se quiebra.
Estudios que se estan desarrollando
El avance de esta grieta no solo divide tierra, sino que invita al mar. El profesor Ken MacDonald, de la Universidad de California en Santa Bárbara, advierte que si la fractura continúa ensanchándose (a un ritmo de 1,27 cm por año), las aguas del Océano Índico terminarán por inundar el Valle del Rift.
Este proceso crearía una masa de agua que, con el tiempo, podría alcanzar profundidades similares a las del Océano Atlántico, aislando porciones enteras de tierra que hoy conocemos como parte de África continental.
A pesar de la magnitud del evento, los científicos mantienen la cautela. "Lo que no sabemos es si esta ruptura continuará al ritmo actual para separar el continente africano y abrir una cuenca oceánica", explica MacDonald. Lo que sí es seguro es que estamos siendo testigos del nacimiento de un nuevo orden geológico. Aunque nosotros no veamos el resultado final, la Tierra ya ha decidido su próximo gran movimiento.