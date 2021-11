Torneo Clausura Las Cañas: Congreso tiene al “Dibu” Reyes

Por Adrián Coronel

El “12” de C.D. Congreso, Aníbal Reyes, quizás no usó la frase martinezca “mirá hermano que te como”, para desencajar a sus rivales. Pero en silencio y con su mirada fija, fue uno de los responsables de que su equipo se corone campeón de la Copa de Oro de la B del torneo de fútbol amateur de Las Cañas, al detener dos de los tres penales tirados por Amatteurs FC. Fue 3 a 2 al final. En los 80 minutos terminaron igualados 2-2. El “Azul” ganaba 2 a 0 con goles del ex All Boys Ariel Leavy y de Samuel Cardozo. Descontó Walter Carreras, de penal, y a minutos del final, y con uno menos, igualó Mauricio Casado.

El partido fue de dientes apretados, con mucho roce físico, algunas jugadas interesantes y golazos. “Viví el partido con mucha emoción y alegría. Llegar a una final no se logra todos los días. Por eso lo disfrutamos y lo vivimos a mil” detalló el héroe del “Azul”, el “Dibu” Reyes, que tuvo muy buenas intervenciones cuando lo exigieron.

Por cómo se estaba desarrollando el partido, parecía que todo iba encaminado para un 2 a 0. Pero Congreso se durmió y en menos de 15 minutos los “Blancos” los igualaron: “Los nervios también juegan su papel y eso nos llevó a que nos descuidemos y nos empaten”, hace una autocrítica. “Pero gracias a Dios nos fue bien en las penales y estamos festejando”, sonrió el guardametas.

Sus compañeros, viendo que ambos equipos estaban exhaustos por la entrega, sumado al calor asfixiante, comenzaron a asumir que se iba a definir desde los 12 pasos. Pero lejos de preocuparse o no desear llegar a tal instancia, se mostraron muy confiados en sí mismos y en especial en su arquero. “Aníbal es penalero”, se escuchó decir entre los suplentes. Y no se equivocaron. “Tengo lo que tiene que tener un arquero, más en una instancia como los penales. Me siento un arquero atajador de penales” infla el pecho el 12 de Congreso.

“Es el primer torneo que ganamos en Las Cañas. Ya lo hicimos en otros, y este fue el mas duro. Nos propusimos, primero, ascender a Primera. Luego salir campeón. Y cumplimos con ambas”, concluyó sus palabras orgulloso el golero de 42 años.