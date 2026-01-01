Guía de limpieza para principiantes: ¿cuáles son los errores más comunes?

Los guantes hacen que no estemos en contacto directo con la suciedad, nos protegen de las bacterias y cuidan nuestras manos. Muchos productos de limpieza son irritantes y no deben entrar en contacto con nuestra piel. Hay que tener diferenciados los de la cocina, de los del baño, de los del resto de la casa. Y limpiarlos después de cada uso.