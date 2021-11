Torneo Clausura Las Cañas: se viene el cierre, con fiesta

Para Defensores del Tinto, este no es un título más. El equipo que utiliza la camiseta verde en honor a Ferro, lleva cerca de 20 años compitiendo en las distintas canchas de la provincia. La aventura que empezó en los campos de la Quinta Agronómica, ya recorrió el césped de La Cañada F5, de ByG en el Cedar y de Distrito Fútbol Show, para en estos últimos años quedarse en Las Cañas Jockey Club. Y mal no les fue.

El sabor especial de este triunfo tiene que ver con que recién este año los muchachos del “Defe”, reunión de por medio, decidieron jugar en las categorías más grandes.

“Este es cuarto torneo que conseguimos aquí. Ganamos en Libres la Copa de Oro, después nos pasamos a Mayores “B”, salimos campeones y ascendimos. El torneo pasado salimos campeones de plata en la “A”, y ahora de oro”, comentó Franco Narese.

De todas maneras, esos no son los únicos títulos conseguidos por el equipo. “En 20 años, son tantos, que perdimos la cuenta. Yo antes jugaba, pero hace un par de años que me dedico a entrenar a los chicos”, señaló Carlos García.

Es tanto el compromiso que existe con el equipo que hay una cuenta de Instagram que lleva el día a día del plantel. En @defensores_del_tinto los seguidores pueden observar desde la intimidad todo lo que sucede alrededor del equipo, partidos, tablas de posiciones, goleadores, próximos compromisos, fotos del tercer tiempo y mucho más.

“Es que ‘Defe’ es así, una familia, aquí no sólo importan los jugadores, las esposas, novias, hijos, amigos. Todos hacen barra por nosotros y este sacrificio que hacemos es para ellos también, porque nos bancan siempre”, explicó García.

Defensores del Tinto no es un equipo más en el fútbol amateur tucumano: la trayectoria y los títulos conseguidos hicieron que sean reconocidos a nivel provincial. “Ya tenemos ganado el respeto de los rivales, por suerte conseguimos el título porque hicimos un torneo bárbaro”, explicó Maximiliano Bernat, el goleador del equipo.

El “9” durante gran parte del partido se tuvo que bancar solo el ataque del “Defe” en la gran final, por lo que le costó tener una situación clara en el partido. De todas maneras, aunque no anotó en la final, es el goleador del equipo en el torneo. “Por suerte pude ayudar a mis compañeros a defender este empate que para nosotros ya era un triunfo. En los penales se puede dar para cualquiera, pero por cómo se dio el partido, era importante sostener el 1-1”, señaló Bernat.

“Yo pensé que se nos venía todo a abajo, por las expulsiones y el penal en contra, pero el grupo sacó la garra. Todos decían que nosotros jugábamos bien, pero en las difíciles nos costaba. Demostramos que no tenemos drama en correr y meter, que es lo que hicimos”, infló el pecho y cerró Narese.

Ganarán los mejores, festejarán todos

La fiesta final promete ser grande. En cinco días se definen otros campeones, entre ellos en Caballeros Libres. Aunque todavía no hay horario de inicio, sí se sabe que el tercer tiempo será importante. Habrá DJ’s en vivo desde las 18 para una característica de Las Cañas: el mejor tercer tiempo de la provincia. “Aún no decidimos si haremos la entrega de premios en el predio de la avenida Perón o no, eso, como a los horarios los definiremos mañana”, dijeron desde la organización.

Desde el lado futbolístico en el masculino, se jugará la final de Oro en categoría Libres entre La Furia y Celta de Vino F.C, mientras que por el tercer y cuarto puesto se enfrentarán Ingenieros V. y Club Atlético Ciclón. En la Copa de Plata masculina la final será entre Los Cuervos y Patronato; Oruga F.C. y Carasucias F.C. se enfrentarán para completar el podio. Bien Frappe y El Cuerna se disputarán la Copa de Bronce.

En el plano femenino la acción también será interesante. Aliadas y Las Pro jugarán por el oro en Femenino A, mientras que El Farca y Wiracocha intentarán subir al podio dorado. La Copa de Plata enfrentará a La Fusión y ATR, mientras que Descaro y Tropel jugarán por el tercer puesto. La Copa de Bronce de las chicas enfrentará a Cachengue y Reinas de Copas por el título, mientras que Las White y La Defensa jugarán por el tercer puesto.

Aún resta definir los horarios, pero ya están confirmados los protagonistas. Será cuestión de organizar la agenda para dejar libre el sábado, porque como ya es una costumbre, Las Cañas ofrece buen fútbol y mejor tercer tiempo. La fiesta está garantizada: ganarán los mejores, festejarán todos.