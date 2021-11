Torneo clausura Las Cañas: también hay que saber sufrir

Resulta cuando menos curioso que los partidos de Copas de Oro en las jornadas finales del torneo Clausura en Las Cañas vengan conectados por algún denominador común. En semifinales, las cuatro llaves de la categoría A (masculina y femenina) finalizaron con el mismo marcador: 2-1. Y ayer, en el primer sábado de finales, las tres Copas de Oro que había en juego se resolvieron desde el punto penal. Más suspenso imposible.

En la categoría masculina A, el mano a mano era entre La Banda FC que venía de eliminar a Tercer Tiempo- y Club Atlético Defensores del Tinto, ganador de la llave ante Liverpul FC. Será por lo que había en juego, o también por los 34 grados que golpeaban sin piedad, que al principio salió una final chata, nerviosa trabada en el medio y lejana a los arcos. Faltaban emociones para que el partido se volviera entretenido. Afortunadamente, el complemento devolvió con intereses. La Banda, que hasta entonces no había hecho mucho, se encontró con un penal a favor y la expulsión del arquero rival. Así se puso en ventaja, y aunque Defensores del Tinto no tardó en igualar, tampoco demoró en quedarse con nueve hombres por otra expulsión. Así, no le quedó otra que replegarse, y La Banda salió a la carga Barracas por el triunfo, pero no hubo caso. En los penales, el “Defe” fue más efectivo (4-3) y conquistó su tercera Copa de Oro desde que juega en Las Cañas.

No menos intensa fue la definición de la Copa de Oro B masculina, entre Club Deportivo Congreso y Amatteurs FC. El único antedecente entre ambos había terminado con cinco expulsados, por lo que se esperaba una final de hacha y tiza. Congreso no llegó mucho en el primer tiempo, pero cuando lo hizo, facturó. Con ventaja de 2-0 Parecía todo controlado para los de azul, pero Amatteurs logró descontar y luego empatar cerca del final a pesar de estar con uno menos. En los penales, Congreso recuperó la alegría y se quedó con el trofeo, la mejor manera de celebrar el retorno a la categoría principal de Las Cañas.

La tercera final de la tarde fue entre Las Aguilas y En la Lona FC, por la Copa de Oro femenina B. Ambos equipos intentaron de todas maneras, pero las fallas en la definición y el buen trabajo de las arqueras mantuvo el 0-0 hasta el momento de los penales. En la tanda de ejecuciones, Las Águilas fue más preciso y se quedó con la Copa que certifica su ascenso a la categoría A, cuya final de Oro se jugará la próxima semana, en la segunda jornada de definiciones. El sábado que viene también tendrá lugar la final de oro masculina en Libres y las copas de plata y bronce en femenino A.

Masculino

COPA DE ORO A

Final: CA Defensores del Tinto 1 (4) - La Banda FC 1 (3)

3° puesto: Liverpul FC 3 - Tercer Tiempo 2



COPA DE ORO B

Final: CD Congreso 2 (3) - Amatteurs FC 2 (2)

3° puesto: El Albañil 2 - Águilas FC 1



COPA DE PLATA A

Final: El “D” 0 - FV 1

3° puesto: La Vieja Guardia - La Legión (no se jugó)



COPA DE PLATA B

Final: Low Cost FC 0 (4) - JR 0 (3)

3° puesto: La Ramada 2 - CNC 3.0 4



REPECHAJE B

Artrosis FC 3 - El Fortín 2

Femenino

COPA DE ORO B

Final: Las Águilas 0 (3) - En la Lona FC 0 (1)

3° puesto: La Yuta FC 2 - Tokyo FC 1



COPA DE PLATA B

Final: La Corona 1 - Neverpony 2

3° puesto: Troyanas FC 2 - La Reserva 0



COPA DE BRONCE B

Final: El Agite FC 1 - Real Coholicas 0

3° puesto: El Pelusa 0 (2) - Sin Refill 0 (1)



REPECHAJE ORO B

Pura Química FC 2 - Honney Team 1

De Cabeza FC 4 - Euromed FC 0



REPECHAJE PLATA B

Priorem 0 - Liverfull FC 1

La Brava FC 3 - Elite Team 2



REPECHAJE BRONCE B

Cpiko FC 2 - La Rejunta 4

Panteras FC 0 - L-Gantes FC 2