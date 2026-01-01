Tres ensaladas frescas para el calor: son fáciles, coloridas y ricas

Ensalada a la vinagreta

Para los amantes de los sabores más fuertes, el condimento de una ensalada es la clave. Permite realzar los ingredientes y cambiar completamente el sabor de cada uno de ellos. Esta ensalada lleva una vinagreta que se prepara con el jugo de medio limón, pimienta, sal y un chorrito de aceite de oliva que es más saludable que los de girasol o maíz. La vinagreta se lleva bien con las hojas verdes como la lechuga o la achicoria. También se pueden agregar tomates, cebolla cruda y zanahoria rallada cruda.