Tres ensaladas frescas para el calor: son fáciles, coloridas y ricas

El incremento de las temperaturas conlleva un cambio en las preferencias alimenticias hacia preparaciones de menor densidad calórica y digestión más sencilla. Esta elección, a menudo instintiva, funciona como un mecanismo de protección orgánica frente al estrés térmico, posicionando a las ensaladas como la opción predilecta para mantener el equilibrio corporal durante la temporada estival.
Una alimentación saludable en climas cálidos requiere la integración equilibrada de diversos grupos nutricionales, donde la variedad de colores en el plato asegura la presencia de los nutrientes esenciales. Estas propuestas destacan por su bajo costo y rápida elaboración, al prescindir de procesos de cocción. Además, permiten la personalización mediante el intercambio de ingredientes, el uso de distintos aderezos o la incorporación de semillas para añadir textura y valor nutricional.
Ensalada de fideos integrales
Para esta ensalada ultra colorida necesitarás un tazón con fideos integrales y además algunas verduras o semillas a tu elección. Se recomienda usar zanahoria cruda rallada, medio tomate y media palta en cubos, un huevo y daditos de queso parmesano. Los fideos deben estar fríos para poder agregarlos a las verduras. Se puede condimentar con sal y una cucharada de queso untable. El aceite no será necesario, porque la palta puede reemplazarlo.
Ensalada primavera con atún
La ensalada primavera y todas sus variantes son una opción más que nutritiva para los almuerzos de verano. Esta variante incluye carne de pescado, pero puede reemplazarse por otro ingrediente como los garbanzos o las lentejas. Se necesitará media zanahoria rallada cruda, granos de medio choclo, medio tomate picado en cubos y algunas cucharadas de arroz integral. La cantidad de atún puede variar según qué tanto te guste o qué tanto necesites sus nutrientes. Se puede agregar media lata por plato o una lata entera.
Ensalada a la vinagreta
Para los amantes de los sabores más fuertes, el condimento de una ensalada es la clave. Permite realzar los ingredientes y cambiar completamente el sabor de cada uno de ellos. Esta ensalada lleva una vinagreta que se prepara con el jugo de medio limón, pimienta, sal y un chorrito de aceite de oliva que es más saludable que los de girasol o maíz. La vinagreta se lleva bien con las hojas verdes como la lechuga o la achicoria. También se pueden agregar tomates, cebolla cruda y zanahoria rallada cruda.