Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Tres ensaladas frescas para el calor: son fáciles, coloridas y ricas

Una alimentación saludable en climas cálidos requiere la integración equilibrada de diversos grupos nutricionales, donde la variedad de colores en el plato asegura la presencia de los nutrientes esenciales.

Tres ensaladas frescas para el calor: son fáciles, coloridas y ricas Center for nutrition studies
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

El incremento de las temperaturas conlleva un cambio en las preferencias alimenticias hacia preparaciones de menor densidad calórica y digestión más sencilla. Esta elección, a menudo instintiva, funciona como un mecanismo de protección orgánica frente al estrés térmico, posicionando a las ensaladas como la opción predilecta para mantener el equilibrio corporal durante la temporada estival.

Cómo hacer la ensalada de frutas perfecta: el postre fresco que no falla en las fiestas

Cómo hacer la ensalada de frutas perfecta: el postre fresco que no falla en las fiestas

Una alimentación saludable en climas cálidos requiere la integración equilibrada de diversos grupos nutricionales, donde la variedad de colores en el plato asegura la presencia de los nutrientes esenciales. Estas propuestas destacan por su bajo costo y rápida elaboración, al prescindir de procesos de cocción. Además, permiten la personalización mediante el intercambio de ingredientes, el uso de distintos aderezos o la incorporación de semillas para añadir textura y valor nutricional.

Ensalada de fideos integrales

Para esta ensalada ultra colorida necesitarás un tazón con fideos integrales y además algunas verduras o semillas a tu elección. Se recomienda usar zanahoria cruda rallada, medio tomate y media palta en cubos, un huevo y daditos de queso parmesano. Los fideos deben estar fríos para poder agregarlos a las verduras. Se puede condimentar con sal y una cucharada de queso untable. El aceite no será necesario, porque la palta puede reemplazarlo.

Ensalada primavera con atún

La ensalada primavera y todas sus variantes son una opción más que nutritiva para los almuerzos de verano. Esta variante incluye carne de pescado, pero puede reemplazarse por otro ingrediente como los garbanzos o las lentejas. Se necesitará media zanahoria rallada cruda, granos de medio choclo, medio tomate picado en cubos y algunas cucharadas de arroz integral. La cantidad de atún puede variar según qué tanto te guste o qué tanto necesites sus nutrientes. Se puede agregar media lata por plato o una lata entera.

Ensalada a la vinagreta

Para los amantes de los sabores más fuertes, el condimento de una ensalada es la clave. Permite realzar los ingredientes y cambiar completamente el sabor de cada uno de ellos. Esta ensalada lleva una vinagreta que se prepara con el jugo de medio limón, pimienta, sal y un chorrito de aceite de oliva que es más saludable que los de girasol o maíz. La vinagreta se lleva bien con las hojas verdes como la lechuga o la achicoria. También se pueden agregar tomates, cebolla cruda y zanahoria rallada cruda.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo freezar correctamente los sanguchitos que quedaron de Navidad

Cómo freezar correctamente los sanguchitos que quedaron de Navidad

Si vas a un restaurante nunca pidas esto: la alerta de los expertos en seguridad alimentaria

Si vas a un restaurante nunca pidas esto: la alerta de los expertos en seguridad alimentaria

Cómo desinflamar el estomago después de la cena de Nochebuena

Cómo desinflamar el estomago después de la cena de Nochebuena

Menú detox de tres días: para recuperarse antes de Año Nuevo

Menú detox de tres días: para recuperarse antes de Año Nuevo

Rutina de comienzo de año: los ejercicios de bajo impacto para recuperarse de las fiestas

Rutina de comienzo de año: los ejercicios de bajo impacto para recuperarse de las fiestas

Lo más popular
Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel
1

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero
2

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán
3

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros
4

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir
5

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años
6

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años

Más Noticias
El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Comentarios