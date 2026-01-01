El calendario deportivo 2026: una agenda completa de puro deporte

ENEROFútbol – Regional Federal Amateur: 4 de enero, Tucumán Central vs Boroquímica (semifinal ida)
Básquet – Liga Nacional: 6 de enero, reanudación del torneo (Olímpico vs San Lorenzo)
Básquet – Liga Argentina: 8 de enero, Estudiantes vs Independiente
Fútbol – Regional Federal Amateur: 11 de enero, Boroquímica vs Tucumán Central (semifinal vuelta)
Fútbol – Amistoso Internacional: 12 de enero, Atlético Tucumán vs rival a confirmar (Serie Río de la Plata)
Básquet – Liga Argentina: 13 de enero, Estudiantes vs Jujuy Básquet
Básquet – Liga Argentina / Fútbol – Amistoso Internacional: 15 de enero, Estudiantes vs Salta Basket / Atlético Tucumán vs rival a confirmar (Serie Río de la Plata)
Básquet – Liga Nacional: 18 de enero, Ferro vs Gimnasia de Comodoro Rivadavia
Fútbol – Regional Federal Amateur: 18 de enero, posible final (ida)
Básquet – Liga Argentina: 22 de enero, Estudiantes vs Comunicaciones
Fútbol – Regional Federal Amateur: 25 de enero, posible final (vuelta)
Fútbol profesional - Liga Argentina: Entre 23 y 25 de enero, primera fecha Torneo apertura 2026. Encuentro entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán
Básquet – Liga Argentina: 28 de enero, Estudiantes vs Rivadavia
Rugby – Seven: 31 de enero, Seven de Tafí del Valle
FEBRERO
Hockey – Pro League: 5 al 10 de febrero, inicio de temporada (China / España)
Juegos Olímpicos de invierno: 6 de febrero, ceremonia de apertura
Fútbol – Primera Nacional: 7 de febrero, San Martín vs Patronato (fecha 1 de la Primera Nacional)
Super Bowl: 8 de febrero, edición LX en Santa Mónica, California
Hockey – Pro League: 10 al 15 de febrero, ventana Australia / India
Fútbol – Copa Libertadores: 17 de febrero, Argentinos Juniors vs Barcelona (ida)
Juegos Olímpicos de invierno: 19 de enero, medalla de oro en patinaje artístico femenino
Rugby – Super Rugby Américas: 20 de febrero, Tarucas vs Selknam
Fútbol – Copa Libertadores: 24 de febrero, Argentinos Juniors vs Barcelona (vuelta)
Vóley – Liga Nacional Femenina: 17 al 28 de febrero, torneo en Mendoza
MARZO
Automovilismo – Fórmula 1: 6 al 8 de marzo, GP de Australia
Fútbol – Copas Internacionales: 18 de marzo, sorteo Libertadores y Sudamericana
Fútbol – Selección Argentina: 27 de marzo, Finalissima Argentina vs España
ABRIL
Automovilismo – Fórmula 1: 10 al 12 de abril, GP de Baréin
Golf – Torneo Nacional: 16 al 18 de abril, Interclubes (damas y caballeros)
Básquet – Liga Nacional: 15 al 19 de abril, última fecha de la fase regular
Automovilismo – Fórmula 1: 17 al 19 de abril, GP de Arabia Saudita
Rugby – Super Rugby Américas: 27 de abril, Tarucas vs Peñarol
MAYO
Automovilismo – Fórmula 1: 1 al 3 de mayo, GP de Miami
Rugby – Super Rugby Américas: 2 de mayo, Dogos vs Tarucas
Golf – Campeonato Abierto: 6 al 9 de mayo, Abierto del Norte (Tucumán)
Fútbol – Europa League: 20 de mayo, final del torneo
Automovilismo – Fórmula 1: 22 al 24 de mayo, GP de Canadá
Fútbol – Champions League: 30 de mayo, final en Budapest
JUNIO
Rugby – Super Rugby Américas: 5 de junio, Tarucas vs Capibaras (última fecha)
Automovilismo – Fórmula 1: 5 al 7 de junio, GP de Mónaco
Fútbol - Mundial 2026: 11 de junio, partido inaugural de la Copa del Mundo
Rugby – Super Rugby Américas: 12 de junio, semifinales
Fútbol - Mundial 2026: 16 de junio, Argentina vs Argelia (1era fecha Mundial)
Rugby – Super Rugby Américas: 19 de junio, final
Hockey – Pro League: 13 al 28 de junio, ventana europea
Fútbol – Primera Nacional: 20 de junio, inicio de la segunda rueda
Fútbol - Mundial 2026: 22 de junio, Argentina vs Austria (2da fecha Mundial)
Fútbol - Mundial 2026: 27 de junio, Argentina vs Jordania (3era fecha Mundial)
JULIO
Automovilismo – Fórmula 1: 3 al 5 de julio, GP de Gran Bretaña
Automovilismo – Fórmula 1: 17 al 19 de julio, GP de Bélgica
Fútbol – Mundial 2026: 19 de julio, final del Mundial
AGOSTO
Hockey - Copa Mundial de la FIH: 15 de agosto, inicio de mundiales femenino y masculino en Países Bajos y Bélgica
Automovilismo – Fórmula 1: 21 al 23 de agosto, GP de Países Bajos
Hockey - Copa Mundial de la FIH: 30 de agosto, finalización de los mundiales de hockey femenino y masculino
SEPTIEMBRE
Automovilismo – Fórmula 1: 4 al 6 de septiembre, GP de Italia
Automovilismo – Fórmula 1: 11 al 13 de septiembre, GP de España (Madrid)
Automovilismo – Fórmula 1: 25 al 27 de septiembre, GP de Azerbaiyán
OCTUBRE
Automovilismo – Fórmula 1: 9 al 11 de octubre, GP de Singapur
Fútbol – Primera Nacional: 17 de octubre, San Martín vs Colegiales (última fecha)
Automovilismo – Fórmula 1: 23 al 25 de octubre, GP de Estados Unidos (Austin)
NOVIEMBRE
Automovilismo – Fórmula 1: 30 de octubre al 1 de noviembre, GP de México
Automovilismo – Fórmula 1: 6 al 8 de noviembre, GP de Brasil
Automovilismo – Fórmula 1: 19 al 21 de noviembre, GP de Las Vegas
Automovilismo – Fórmula 1: 27 al 29 de noviembre, GP de Qatar
DICIEMBRE
Automovilismo – Fórmula 1: 4 al 6 de diciembre, GP de Abu Dabi (cierre de temporada)