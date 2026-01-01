Secciones
El calendario deportivo 2026: una agenda completa de puro deporte

El próximo año se presenta como uno de los más intensos y diversos de los últimos años, desde enero, con torneos nacionales y regionales, hasta diciembre, con campeonatos mundiales de diversas disciplinas.

Este año Argentina tendrá la dura tarea de defender el título mundial de la FIFA.
Hace 2 Hs

ENERO

Fútbol – Regional Federal Amateur: 4 de enero, Tucumán Central vs Boroquímica (semifinal ida)

Básquet – Liga Nacional: 6 de enero, reanudación del torneo (Olímpico vs San Lorenzo)

Básquet – Liga Argentina: 8 de enero, Estudiantes vs Independiente

Fútbol – Regional Federal Amateur: 11 de enero, Boroquímica vs Tucumán Central (semifinal vuelta)

Fútbol – Amistoso Internacional: 12 de enero, Atlético Tucumán vs rival a confirmar (Serie Río de la Plata)

Básquet – Liga Argentina: 13 de enero, Estudiantes vs Jujuy Básquet

Básquet – Liga Argentina / Fútbol – Amistoso Internacional: 15 de enero, Estudiantes vs Salta Basket / Atlético Tucumán vs rival a confirmar (Serie Río de la Plata)

Básquet – Liga Nacional: 18 de enero, Ferro vs Gimnasia de Comodoro Rivadavia

Fútbol – Regional Federal Amateur: 18 de enero, posible final (ida)

Básquet – Liga Argentina: 22 de enero, Estudiantes vs Comunicaciones

Fútbol – Regional Federal Amateur: 25 de enero, posible final (vuelta)

Fútbol profesional - Liga Argentina: Entre 23 y 25 de enero, primera fecha Torneo apertura 2026. Encuentro entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán

Básquet – Liga Argentina: 28 de enero, Estudiantes vs Rivadavia

Rugby – Seven: 31 de enero, Seven de Tafí del Valle

Atlético tendrá un enero cargado de fútbol.

FEBRERO

Hockey – Pro League: 5 al 10 de febrero, inicio de temporada (China / España)

Juegos Olímpicos de invierno: 6 de febrero, ceremonia de apertura

Fútbol – Primera Nacional: 7 de febrero, San Martín vs Patronato (fecha 1 de la Primera Nacional)

Super Bowl: 8 de febrero, edición LX en Santa Mónica, California

Hockey – Pro League: 10 al 15 de febrero, ventana Australia / India

Fútbol – Copa Libertadores: 17 de febrero, Argentinos Juniors vs Barcelona (ida)

Juegos Olímpicos de invierno: 19 de enero, medalla de oro en patinaje artístico femenino

Rugby – Super Rugby Américas: 20 de febrero, Tarucas vs Selknam

Fútbol – Copa Libertadores: 24 de febrero, Argentinos Juniors vs Barcelona (vuelta)

Vóley – Liga Nacional Femenina: 17 al 28 de febrero, torneo en Mendoza

El principal evento de fútbol americano tendrá su sexagésima edición.

MARZO

Automovilismo – Fórmula 1: 6 al 8 de marzo, GP de Australia

Fútbol – Copas Internacionales: 18 de marzo, sorteo Libertadores y Sudamericana

Fútbol – Selección Argentina: 27 de marzo, Finalissima Argentina vs España

Los campeones de América y Europa se enfrentarán en Qatar para definir al campeón.

ABRIL

Automovilismo – Fórmula 1: 10 al 12 de abril, GP de Baréin
Golf – Torneo Nacional: 16 al 18 de abril, Interclubes (damas y caballeros)

Básquet – Liga Nacional: 15 al 19 de abril, última fecha de la fase regular

Automovilismo – Fórmula 1: 17 al 19 de abril, GP de Arabia Saudita

Rugby – Super Rugby Américas: 27 de abril, Tarucas vs Peñarol

Los tucumanos enfrentarán a su par uruguayo por la ronda 9 del torneo.

MAYO

Automovilismo – Fórmula 1: 1 al 3 de mayo, GP de Miami
Rugby – Super Rugby Américas: 2 de mayo, Dogos vs Tarucas

Golf – Campeonato Abierto: 6 al 9 de mayo, Abierto del Norte (Tucumán)

Fútbol – Europa League: 20 de mayo, final del torneo

Automovilismo – Fórmula 1: 22 al 24 de mayo, GP de Canadá

Fútbol – Champions League: 30 de mayo, final en Budapest

Colapinto, el representante argentino en la F1.

JUNIO

Rugby – Super Rugby Américas: 5 de junio, Tarucas vs Capibaras (última fecha)

Automovilismo – Fórmula 1: 5 al 7 de junio, GP de Mónaco

Fútbol - Mundial 2026: 11 de junio, partido inaugural de la Copa del Mundo

Rugby – Super Rugby Américas: 12 de junio, semifinales

Fútbol - Mundial 2026: 16 de junio, Argentina vs Argelia (1era fecha Mundial)

Rugby – Super Rugby Américas: 19 de junio, final

Hockey – Pro League: 13 al 28 de junio, ventana europea

Fútbol – Primera Nacional: 20 de junio, inicio de la segunda rueda

Fútbol - Mundial 2026: 22 de junio, Argentina vs Austria (2da fecha Mundial)

Fútbol - Mundial 2026: 27 de junio, Argentina vs Jordania (3era fecha Mundial)

JULIO

Automovilismo – Fórmula 1: 3 al 5 de julio, GP de Gran Bretaña

Automovilismo – Fórmula 1: 17 al 19 de julio, GP de Bélgica
Fútbol – Mundial 2026: 19 de julio, final del Mundial

La selección argentina llega como candidata al mundial de Norteamérica.

AGOSTO

Hockey - Copa Mundial de la FIH: 15 de agosto, inicio de mundiales femenino y masculino en Países Bajos y Bélgica

Automovilismo – Fórmula 1: 21 al 23 de agosto, GP de Países Bajos

Hockey - Copa Mundial de la FIH: 30 de agosto, finalización de los mundiales de hockey femenino y masculino

En simultáneo se disputarán los mundiales femenino y masculino.

SEPTIEMBRE

Automovilismo – Fórmula 1: 4 al 6 de septiembre, GP de Italia

Automovilismo – Fórmula 1: 11 al 13 de septiembre, GP de España (Madrid)

Automovilismo – Fórmula 1: 25 al 27 de septiembre, GP de Azerbaiyán


OCTUBRE

Automovilismo – Fórmula 1: 9 al 11 de octubre, GP de Singapur

Fútbol – Primera Nacional: 17 de octubre, San Martín vs Colegiales (última fecha)

Automovilismo – Fórmula 1: 23 al 25 de octubre, GP de Estados Unidos (Austin)

NOVIEMBRE

Automovilismo – Fórmula 1: 30 de octubre al 1 de noviembre, GP de México

Automovilismo – Fórmula 1: 6 al 8 de noviembre, GP de Brasil

Automovilismo – Fórmula 1: 19 al 21 de noviembre, GP de Las Vegas

Automovilismo – Fórmula 1: 27 al 29 de noviembre, GP de Qatar


DICIEMBRE

Automovilismo – Fórmula 1: 4 al 6 de diciembre, GP de Abu Dabi (cierre de temporada)

