Torneo Clausura de Las Cañas: por más campeones

El cuadro de campeones del Torneo Clausura de Las Cañas se completará hoy. Desde pasado el mediodía, hasta que caiga la tarde, se jugarán 20 partidos, todos en las canchas de Jockey Club, que definirán los podios; también se disputarán los repechajes. Así como hace una semana atrás hubo acción femenina y masculina, hoy será igual. También, como hace siete días, el calor será protagonista tanto como el sol que estará acompañado en el cielo por una buena cantidad de nubes.

El panorama previo a la última jornada del campeonato de fútbol amateur indica que será una fiesta. ¿Acompañarán los protagonistas? Desde las 12.20, comenzará a responderse la pregunta, pero analizando la instancia previa los resultados de semifinales apuntan que los jugadores y jugadoras deberían ofrecer un buen espectáculo.

En la categoría Libres de caballeros buscarán consagrarse La Furia y Celta de Vino F.C. El patrón que se adueño de la “semis” en la divisional fue la paridad. Los finalistas llegaron al partido definitorio ganando sus duelos por la mínima diferencia en partidos que sólo tuvieron un gol.

Llegar a la definición en la Copa de Plata fue un poco más difícil, en el caso de Patronato, que venció a Carasucias FC por 2 a 1. Más sencillo fue para Los Cuervos que con un contundente 3 a 0 ante Oruga F.C llegan a la final con la confianza del buen resultado y rendimiento también.

En la Copa de Bronce, El Cuerna estuvo firme ante Los Rengos para convertirse en finalista, pero recién en los penales porque en los 80 reglamentarios, el marcador no se abrió. Bien Frappé subió la temperatura y no se desgastó tanto como su rival de hoy, ya que hace una semana despachó a La Academia por 4 a 1.

Quienes ganen las finales se sumarán a los consagrados equipos masculinos de hace siete días atrás: Defensores del Tinto, CD Congreso, FV y Low Cost F.C.

Las finales del sábado pasado dejaron en claro que los equipos más competitivos llegaron a la instancia, ya que las tres principales categorías se definieron por penales. Y las semifinales de las damas también fueron ejemplo de ello. Aliadas y Las Pro jugarán por la Copa de Oro en Femenino A luego de vencer por idéntico marcador de 2 a 1 a Wiracocha y el Farça. En la Copa de Plata las finalistas llegan con buenas sensaciones: La Fusión triunfó ante Tropel FC por 3 a 0 y ATR, por 3 a 1 contra Descaro FC. Dos equipos confiados generan una promesa de buen fútbol para hoy. Por la Copa de Bronce, Cachengue y Reinas de Copas definirán luego de dejar en el camino a La Defensa FC y Las White, respectivamente. En las otras categorías femeninas ya ganaron Las Águilas y Neverpony.

Según confirmaron los organizadores, una vez terminados los partidos el “tercer tiempo” será en el predio de avenida Perón y Las Rosas. Como es habitual en cada sábado del torneo, habrá DJ’s en vivo y food trucks con bebidas y comidas. Eso sí, el sábado tendrá un toque de distinción porque terminará con fiesta de podio.

Programación

Caballeros

Copa Plata Libres, desde las 12.20, Oruga FC vs. Carasucias FC (cancha 3); Bronce, Los Rengos vs. La Academia (cancha 2) y Bronce (final-cancha 1) El Cuerna vs. Bien Frappé. 14: Repechaje Libres, Libres, Cascarudos vs. El Tatengue FC (cancha 3); Libres Oro, Ingenieros V vs. El Ciclón (cancha 2) y Libres Plata, Los Cuervos vs. Patronato (final-cancha 1). 15.40: Repechajes Libres, Los Ricoteros vs. La Franela (cancha 2) y Libres Oro, Celta de Vino FC vs. La Furia (final-cancha 1).

Damas

13: Repechaje Oro, Cañeras vs. Kusto FC (cancha 8); Repechaje Plata, La Rabona FC vs. Las Vete (cancha 6) y Repechaje Oro, Derrape FC vs. Detectables FC (cancha 7). 14: Repechaje Plata, Activadas FC vs. Tercer Tiempo FC (cancha 8); Plata Femenino, Descaro FC vs. Tropel FC (cancha 6) y Bronce, Reinas de Copas FC vs. Cachengue FC (cancha 7). 15: Repechaje Bronce, Hakuna FC vs. Vikingas FC (cancha 8); Copa Oro, Wiracocha vs. El Farça FC (cancha 6) y Copa Plata, ATR vs. La Fusión (final-cancha 7). 16: Repechaje Bronce, París Saint Fernet vs. Las Increíbles FC (cancha 8); Copa Bronce, Las White vs. La Defensa (cancha 7) y Copa Oro, Aliadas vs. Las Pro (final-cancha 6).