"Agravio falaz y malicioso": Ediles del Frente de Todos le exigen a Alfaro unas "disculpas públicas"

La tensa pelea entre el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (PJS-Juntos por el Cambio), y los concejales del bloque del Frente de Todos (FDT), sumó este miércoles un nuevo capítulo.

Luego de una reunión celebrada esta mañana, los ediles alineados a la Casa de Gobierno firmaron una nota dirigida al jefe municipal para exhortarlo a que exprese unas "sinceras disculpas públicas", al considerar que incurrió en agravios en contra del presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y del padre de este, el ex gobernador Amado Juri, por sus dichos en una entrevista con LA GACETA.

Este martes, Alfaro confirmó a través de este diario que había decidido renunciar a la banca a senador nacional por JxC que había obtenido en los comicios del domingo pasado. El jefe municipal responsabilizó al bloque peronista del Concejo Deliberante, y aseguró que Juan Manzur y Ricardo Bussi habían mantenido un "pacto espurio" para ubicar un opositor en el orden de sucesión de la Intendencia.

"He leído las pobres excusas con las que Fernando Juri intenta justificar la alianza con el partido fundado por quien destituyó a su padre, Amado Juri, como gobernador de nuestra provincia. Dice el presidente del Concejo que los tucumanos me eligieron para ser senador: es verdad, pero es una verdad a medias. Porque los vecinos de la capital dijeron el domingo, al igual que en 2019, y en 2017 y en 2015, que quieren estar gobernados por Juntos por el Cambio y no por el PJ y por FR, que salieron, cómodos, en segundo y en tercer lugar", afirmó el esposo de Beatriz Ávila, quien asumirá en su reemplazo en la Cámara alta a partir de diciembre.

Y agregó: "Juri debería tenerle un poco de cariño a la democracia, teniendo en cuenta su propia historia y la de los tucumanos, y tratar de llegar a la intendencia mediante un triunfo en las urnas y no a través de un acuerdo espurio con un partido minoritario y en desbandada, fundado por golpistas".

Este miércoles, como consecuencia de esos dichos, los concejales del Frente de Todos enviaron una nota a Alfaro.

"Nos dirigimos a usted a fin de manifestarle nuestro completo desacuerdo por las manifestaciones agraviantes vertidas públicamente en el día de ayer a través de distintos medios periodísticos", indicaron Sara Assán, Emiliano Vargas Aignasse, Gonzalo Carrillo Leito, José Luis Coronel, Oscar Ernesto Nagle, David Mizrahi y María Elena Cortalezzi (Fernando Juri, si bien participó de la reunión, no rubricó la misiva dirigida al jefe municipal).

Además, le reclamaron a Alfaro que "se haga cargo delas decisiones que toma ante la ciudadanía". " No tiene necesidad de atacar la institución del Concejo Deliberante, y mucho menos la memoria del ex gobernador y dirigente peronista don Amado Juri", indicaron.

Y le indicaron que, " ante el agravio falaz y malicioso sobre la figura del presidente del Concejo Deliberante, Fernando Arturo Juri, y la de su padre, correspondería que, por el bien de las instituciones, realice unas sinceras disculpas públicas".