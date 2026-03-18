Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

Para este miércoles 18 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y viento que afecta a tres provincias. Esta condición climática se debe al avance de un frente frío por el centro y norte argentino que provocó fuertes tormentas durante la tarde y noche del martes. En Tucumán no se registran alertas para lo que queda de la jornada.