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Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de advertencias por precipitaciones de variada intensidad y fuertes ráfagas de vientos que afectarán a algunas provincias.

Hay alerta amarilla por tormentas en tres provincias Hay alerta amarilla por tormentas en tres provincias Infobae
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Para este miércoles 18 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y viento que afecta a tres provincias. Esta condición climática se debe al avance de un frente frío por el centro y norte argentino que provocó fuertes tormentas durante la tarde y noche del martes. En Tucumán no se registran alertas para lo que queda de la jornada.

Según el reciente reporte del SMN, las provincias que están en alera amarilla por lluvias son el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. En estas áreas se esperan precipitaciones persistentes, algunas localmente intensas, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros, con posibilidad de superarse en forma localizada. 

Alerta amarilla en Tucumán: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias según el Servicio Meteorológico Nacional?

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Frente a est contexto, el organismo aconseja no circular en zonas inundables, mantener limpios los drenajes, no exponerse innecesariamente y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa en la vivienda.

Un frente frío provocó un descenso de temperatura en varias provincias

El avance de una frente frío desde el centro del país hacia el norte provocó un desplazamiento de la masa de aire calurosa y humedad, y provocó fuertes tromentas en varias provincias, según destacan especialistas del sitio Meteored. Así, en las últimas horas se registró un descenso de la temperatura en el noroeste, centro y sudeste bonaerense, San Luis, sur de Santa Fe y de Córdoba. 

También en gran parte de Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, este de la Pampa y del NOA, el Litoral y la mayor parte del NEA, donde el martes se registraron alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas de variada intensidad.

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