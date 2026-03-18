OpiniónColumnas ¿Habrá calma después del temporal? Jaldo está obligado a actuar como piloto de tormentas. Reordena la tropa propia para fortalecer la capacidad de gestión, mientras hace malabarismos para no dañar la relación institucional con la Casa Rosada. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Caso Lebbos: “Las feministas no cooptamos a Leti; nosotras la escuchamos y respetamos sus decisiones” Los Oscars desde Tucumán: una noche donde el cine se vivió como un clásico de domingo Cómo tramitar el boleto estudiantil gratuito para universitarios y terciarios de la capital Los argentinos usan cada vez más ChatGPT y YouTube y un estudio explica por qué Planificar antes de que la ciudad nos desborde Cartas de lectores: “Buenos y malos” en el Peronismo