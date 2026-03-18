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¿Habrá calma después del temporal?

Jaldo está obligado a actuar como piloto de tormentas. Reordena la tropa propia para fortalecer la capacidad de gestión, mientras hace malabarismos para no dañar la relación institucional con la Casa Rosada.

¿Habrá calma después del temporal?
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 4 Hs

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