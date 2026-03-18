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El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

La mínima fue de 20 °C. El permanecerá cubierto prácticamente toda la jornada. Las precipitaciones serán leves. El pronóstico extendido.

A PREPARARSE. El pronóstico anticipa lluvias dispersas para todo el miércoles y las primeras horas del jueves. A PREPARARSE. El pronóstico anticipa lluvias dispersas para todo el miércoles y las primeras horas del jueves. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Un frente lluvioso se instaló sobre la provincia y provocará precipitaciones a lo largo de la jornada, según el pronóstico del tiempo, que además anticipa el descenso de la temperatura. La máxima de hoy alcanzaría los 25 °C, el punto más bajo de una semana que seguirá inestable. 

Las lluvias comenzaron durante la noche del martes y, a lo largo de la madrugada se registraron tormentas en el sudoeste de la provincia. La capital amaneció con precipitaciones débiles y una temperatura mínima de 20 °C. La humedad fue del 95% mientras que la visibilidad se encontró reducida a menos de cinco kilómetros. 

El posible que en la zona centro las precipitaciones cesen durante el mediodía y que la temperatura suba levemente hasta los 23 °C. La nubosidad seguirá en torno al 99% y la humedad se mantendría por encima del 85%. Los vientos serán leves, del sector sudeste. 

Los momentos más cálidos se sucederán durante la siesta, para cuando no se esperan lluvias. La temperatura se elevaría hasta los 25 °C y la humedad será del 86%. La nubosidad se mantendrá por encima del 85%. 

Por la noche se anuncian nuevos chubascos, que serían dispersos hasta la madrugada. La temperatura descenderá hasta los 22 °C y la humedad seguirá por encima del 95%.

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan para el jueves mucha nubosidad, pero sin precipitaciones durante las primeras horas de la mañana. No se descartan algunas tormentas aisladas durante el mediodía y la siesta, con una máxima de 27 °C. 

Las condiciones climáticas podrían revertirse a lo largo de la mañana y la tarde del viernes. La máxima sería de 29 °C y algunas tormentas podrían registrarse por la noche. 

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