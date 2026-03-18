El precio de los combustibles volvió a reajustarse

Para los expendedores, la preocupación no se limita únicamente a la volatilidad del precio del petróleo, sino también a las repercusiones que una suba sostenida del crudo puede tener sobre toda la cadena económica, desde el transporte hasta el costo de las materias primas. En ese sentido, el presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina, Hernán Landgrebe, reconoció que el sector observa el contexto internacional con inquietud. “Estamos preocupados como todo el mundo. Por las características del conflicto, es una guerra económica también, ya que el incremento del petróleo crudo impacta en el comercio, los fletes, las materias primas y, por supuesto, en los combustibles”, sostuvo en diálogo con el sitio especializado Surtidores.com.ar. El dirigente explicó que cualquier alteración relevante en el precio del crudo repercute en múltiples sectores de la economía global, y el mercado energético suele ser uno de los primeros en reflejar esos movimientos.