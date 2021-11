El concejal Mizrahi se sumó a las críticas a Alfaro por la banca del Senado

En el manzurismo se sumaron voces en contra de la renuncia de Germán Alfaro a la banca de la Cámara de Senadores. El concejal David Mizrahi señaló que el intendente de la capital “mintió sin ningún tipo de vergüenza y sin ponerse colorado” al responder durante la campaña que iba a asumir en la Cámara Alta si era electo.

“Es una lástima, porque después siguió mintiendo. Él dice que la renovación de la mesa del Concejo Deliberante no se dio como quería, cosa que nunca dijo ya que en ningún momento hubo diálogo, pero eso no es verdad”, expresó el ex alperovichista en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play.