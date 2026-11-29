- Es bastante sencillo: jamás caería en lo grosero o en lo vulgar. Uno puede decir malas palabras o jugar con ciertos límites, pero mientras no sea ofensivo con la gente ni caiga en la vulgaridad; hay un espacio muy grande para hacer humor. No me gusta el humor negro, no lo practico, no me interesa y ni siquiera me divierte. Y en este último tiempo he tratado de afinar un poco más mi humor para no herir ciertas susceptibilidades, teniendo en cuenta la conciencia que existe hoy sobre determinadas formas de hacer reír que pueden resultar lascivas o discriminatorias.