Su carrera tucumana atravesaba su mejor momento cuando llegó el covid y todo cambió. “Llegó justo después de nuestra segunda temporada de ‘Humor en barra’ en televisión; nos había ido muy bien y nos había dejado en un lugar privilegiado. La pandemia nos dejó sin sponsors, con menos clientes y con la necesidad de reinventarnos. Nos pareció una buena idea ir a España a probar suerte y arrancar de cero en otro lugar, porque por amigos que teníamos allá, existía otro tipo de oportunidades y otra manera de hacer las cosas”, señala Cristian El Magioso para LA GACETA.
La apuesta resultó exitosa. Son parte de La Chistera Producciones, donde uno de sus dueños es Marcos Perna, protagonista de la serie “Valle salvaje” de Netflix, y su socio, Álvaro Molero, actores y magos. “Con mi pareja Araceli Vildoza caímos en gracia con ellos y hoy tenemos responsabilidades en la empresa, aparte de haber creado 15 espectáculos diferentes para chicos y para adultos que presentamos en teatros y centros culturales barriales, donde existe una actividad muy importante. También trabajamos con empresas a las que les ofrecemos nuestras puestas”, describe.
Tras cuatro años, Cristian regresa a Tucumán para presentar esta tarde “Jacky, una historia de piratas” en Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), desde las 18 y para toda la familia. “Lo haremos en la versión española de un espectáculo que me ha dado un sinfín de satisfacciones. Queremos mostrar un poco de lo que hicimos allá, porque estuvimos en la prestigiosa Sala de Humor Fuencarral, dentro del circuito de cines Cinesa, con muy buena repercusión”, afirma.
- ¿Existe una suerte de humor migrante?
- En mi caso, sí. Es un humor que se adapta a distintos tipos de lenguaje, siempre hablando del español latino y del de España. Hemos creado una manera de comunicarnos que funciona y sienta bien tanto acá como allá.
- ¿Debiste modificar tus rutinas para un público que no te conocía?
- Al principio, no mucho. La misma noche que llegué a España tenía una presentación en un lugar de micrófono abierto para comediantes. Como todavía no conocía demasiado la idiosincrasia de allá, presenté mi monólogo en tucumano básico y me llevé una gran sorpresa: ¡los españoles me entendían perfectamente! Creo que el tucumano, a diferencia del porteño, tiene muchos modos de hablar que son bastante parecidos y similares a los de los españoles.
- ¿El público debe adecuarse al comediante o el comediante a su público?
- El comediante tiene que preparar su material y el público es el que elige si quiere verlo o no. En mi caso, tuve que aecuarme un poquito en algunas palabras. Pero el humor tiene esta particularidad de que, por el contexto de lo que estás contando, la gente igualmente se divierte y se ríe.
- ¿Cuáles límites te ponés para hacer reír?
- Es bastante sencillo: jamás caería en lo grosero o en lo vulgar. Uno puede decir malas palabras o jugar con ciertos límites, pero mientras no sea ofensivo con la gente ni caiga en la vulgaridad; hay un espacio muy grande para hacer humor. No me gusta el humor negro, no lo practico, no me interesa y ni siquiera me divierte. Y en este último tiempo he tratado de afinar un poco más mi humor para no herir ciertas susceptibilidades, teniendo en cuenta la conciencia que existe hoy sobre determinadas formas de hacer reír que pueden resultar lascivas o discriminatorias.
- Implica asumir responsabilidades que van más allá del escenario.
- Creo que los humoristas tenemos ciertas responsabilidades y que, de una vez por todas, tenemos que tomar conciencia de eso. Hay que entender que el mundo cambió y que uno tiene que estar a la altura de las circunstancias.