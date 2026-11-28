Resumen para apurados
- El Senasa prohibió en Argentina el uso de ractopamina para engorde de cerdos, con el objetivo de armonizar controles y mejorar el acceso a mercados internacionales.
- La medida derogó la norma de 2006 que exceptuaba al ganado porcino e igualó su regulación con las demás especies, tras un reclamo impulsado por cámaras del sector.
- El cambio normativo busca posicionar la carne porcina en segmentos premium del mundo, garantizando seguridad sanitaria y eliminando riesgos en la logística exportadora.
Con el fin de mejorar el acceso a los mercados internacionales y de armonizar los criterios de control sanitario, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) restringió en toda la cadena animal el uso y la comercialización de productos veterinarios indicados como promotores de crecimiento que contengan en su formulación sustancias de acción betaagonista o tirostática.
La medida, establecida por la resolución Nº 956/2026 del Senasa, abroga la resolución Nº 148/2006 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Así, establece un régimen único para toda la cadena animal y deja sin efecto la excepción que permitía el uso de ractopamina exclusivamente en cerdos.
Esta decisión alinea la política sanitaria argentina con la de numerosos mercados de alto valor comercial, donde el uso de promotores de crecimiento está prohibido o no autorizado, y la adecua al marco normativo que ya regía para el resto de las especies. De este modo, se evitan las asimetrías regulatorias y la necesidad de diferenciar líneas de producción con ractopamina y sin ella.
La iniciativa fue impulsada por las principales entidades del sector -entre ellas, la Federación Porcina Argentina, la Cámara Argentina de Empresas de Genética Porcina, la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas y la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal- y apunta a potenciar la capacidad exportadora de la Argentina.
La actualización normativa aporta tres grandes ventajas. En primer lugar, resguarda el acceso a los mercados, al simplificar la logística y al eliminar el riesgo por desvíos de uso. En segundo término, agrega valor a la carne porcina argentina, al posicionarla en un segmento premium frente a un consumidor que demanda procesos de crianza más naturales. Por último, brinda seguridad jurídica y sanitaria, al eliminar las “zonas grises” para los productores y para los servicios oficiales de los países compradores.
Así, se facilitan las tareas de fiscalización y de control oficial, y se consolida a la carne argentina como un producto libre de promotores del crecimiento, con una garantía de calidad y de inocuidad que la diferencia en el mundo.