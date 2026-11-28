Esta decisión alinea la política sanitaria argentina con la de numerosos mercados de alto valor comercial, donde el uso de promotores de crecimiento está prohibido o no autorizado, y la adecua al marco normativo que ya regía para el resto de las especies. De este modo, se evitan las asimetrías regulatorias y la necesidad de diferenciar líneas de producción con ractopamina y sin ella.