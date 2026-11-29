SociedadRELIGIOSIDAD POPULAR Un Cristo fugitivo, un Niño en la hostia y una cruz oculta en la montaña: fe y milagros en la tierra peruana que “evangelizó” a León XIV REGRESO. León XIV celebró una misa multitudinaria en Pimentel, Chiclayo. AFP Por Álvaro Medina Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio. Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas PerúLeón XIV Tamaño texto Comentarios Lo más popular Gracias por esto León El Senasa vetó un fármaco de engorde en ganado porcino La agroindustria sostiene las arcas del país La res bovina marcó su mayor peso en más de un siglo Limón: producir para la industria costó un 45% menos que para la exportación de fruta Ranking notas premium ¿Aumento extraordinario o bono especial? Un gremio estatal de Tucumán sumó un tercer planteo por los salarios El juicio por el crimen de Érika: el curioso método para vender droga que habría usado Sosa “El demonio busca a quienes más poder tienen” Un Cristo fugitivo, un Niño en la hostia y una cruz oculta en la montaña: fe y milagros en la tierra peruana que “evangelizó” a León XIV En la UNT e YMAD, “errar es humano”