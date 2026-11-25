Lo que comenzó como una serie de conversaciones a distancia se transformó en un proyecto editorial sostenido. Entre 2021 y 2024 se editaron diez números en formato físico, más el decimoprimero presentado actualmente a modo de anuario, abarcando no solo la escena estrictamente punk, sino también explorando manifestaciones del pop, el postpunk y el rap. Las páginas del fanzine combinaron entrevistas en profundidad, anécdotas de camarín, escenarios , ensayos, reseñas de otras publicaciones autogestionadas y un cancionero popular que preservó las letras de las bandas independientes de la provincia.