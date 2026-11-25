Cinco años de "Punkdemia": el fanzine que documentó la escena tucumana en pandemia despide su muestra en el Centro Cultural Virla
A 50 años del nacimiento del punk mundial y a casi cuatro décadas del hito local de la revista Basta, el fanzine que registró la escena independiente despide su exposición con arte gráfico y recital acústico.
Resumen para apurados
- El Centro Cultural Virla despide este jueves la muestra del fanzine Punkdemia en Tucumán, con música en vivo y arte gráfico tras un mes de exposición.
- Nacida en la pandemia de COVID-19 de la mano de David Brito y José Saravia, la publicación editó 11 números documentando la escena musical independiente local.
- Tras cerrar el ciclo 'Archivos de Fanzines', los creadores proyectan editar un libro recopilatorio que preserve la memoria cultural subterránea del norte argentino.
El Centro Cultural Virla abre sus puertas este jueves 26 de noviembre a las 18.30 (con estricta puntualidad fijada por la institución) para albergar el acto de clausura de la exposición dedicada a Punkdemia. La muestra, que permaneció abierta al público durante todo el mes, constituye el hito de cierre del ciclo “Archivos de Fanzines”, una iniciativa institucional que comenzó su recorrido en marzo pasado con el homenaje a la histórica revista Basta.
La jornada final no solo propone un recorrido visual por el trabajo de archivo, sino también una celebración comunitaria. El programa contempla la presentación en formato acústico de los grupos Lacrifagia y Todo Mal. La elección de estas dos agrupaciones responde a una cuidada simetría histórica dentro de la publicación: Todo Mal figuró entre los primeros proyectos entrevistados en los albores del fanzine, mientras que Lacrifagia protagonizó una de las coberturas más recientes.
La exposición despliega el acervo gráfico generado a lo largo de las once entregas de Punkdemia. Los asistentes podrán apreciar las portadas de la totalidad de las ediciones publicadas, las cuales articulan el registro fotográfico de realizadores independientes como Francisco Pedraza, Carito Caracol, Sangre de Conejo, entre otros fotógrafos documentales de la escena local.
El espacio expositivo se completa con una selección de trabajos plásticos que dialogan directamente con la estética del fanzine. Destacan las obras pictóricas y dibujos de Oscar Vélez, junto a las composiciones en collage firmadas por la artista Luciana Lescano. Esta conjunción de disciplinas evidencia cómo el formato de los fanzines funcionó como una plataforma plástica capaz de aglutinar diversas expresiones visuales de la provincia.
La génesis de Punkdemia Tucumana se remonta al período de aislamiento social por la pandemia de COVID-19. La idea germinó durante una serie de intercambios entre los editores David Brito y José Saravia, reconocido investigador y gestor cultural enfocado en el registro de la escena alternativa local a través de libros, fanzines y plataformas audiovisuales. Ante la parálisis de los espectáculos masivos, surgió la necesidad urgente de indagar y plasmar cómo el confinamiento impactaba en la creatividad subterránea.
Lo que comenzó como una serie de conversaciones a distancia se transformó en un proyecto editorial sostenido. Entre 2021 y 2024 se editaron diez números en formato físico, más el decimoprimero presentado actualmente a modo de anuario, abarcando no solo la escena estrictamente punk, sino también explorando manifestaciones del pop, el postpunk y el rap. Las páginas del fanzine combinaron entrevistas en profundidad, anécdotas de camarín, escenarios , ensayos, reseñas de otras publicaciones autogestionadas y un cancionero popular que preservó las letras de las bandas independientes de la provincia.
El rescate cultural dialoga con casi 40 años de trayectoria de fanzines y publicaciones alternativas en Tucumán. Este linaje local sitúa su primer antecedente de referencia en la publicación de la revista Basta en 1987. El ciclo “Archivos de Fanzines” en el Centro Cultural Virla conecta así la tradición editorial gráfica de finales de los años ochenta con las nuevas camadas de editores que florecieron durante la década de 2020.
El cierre de la muestra marca la conclusión de una etapa de trabajo continuado y abre la perspectiva de nuevos soportes para la memoria cultural tucumana. Los impulsores proyectan la edición de un libro recopilatorio que reunirá la totalidad de los números publicados. Esta futura publicación busca sistematizar un registro documental único sobre cómo la juventud y los creadores tucumanos hicieron frente a la incertidumbre del encierro mediante la música y la edición independiente, legando un archivo imprescindible para comprender la historia cultural reciente del norte argentino.