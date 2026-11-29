Opinión›› PANORAMA TUCUMANO En la UNT e YMAD, “errar es humano” Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL INQUIETUDES. El consejero Mateo Bauzá plantea las dudas sobre los informes. Por Roberto Delgado Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio. Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Universidad Nacional de TucumánYacimientos Mineros de Agua de Dionisio Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Ley de Ludopatía: cuando un córner puede valer más que un gol La columna de Jorge Asís: la salvación del Riesgo Kuka Cartas de lectores: vivir y morir como las naranjas Todos juntos, en el mismo barco Del proyecto de los latidos al debate sobre el poder político y la maternidad Lo más popular Gracias por esto León El Senasa vetó un fármaco de engorde en ganado porcino La agroindustria sostiene las arcas del país La res bovina marcó su mayor peso en más de un siglo Limón: producir para la industria costó un 45% menos que para la exportación de fruta Ranking notas premium ¿Aumento extraordinario o bono especial? Un gremio estatal de Tucumán sumó un tercer planteo por los salarios El juicio por el crimen de Érika: el curioso método para vender droga que habría usado Sosa “El demonio busca a quienes más poder tienen” Un Cristo fugitivo, un Niño en la hostia y una cruz oculta en la montaña: fe y milagros en la tierra peruana que “evangelizó” a León XIV En la UNT e YMAD, “errar es humano”