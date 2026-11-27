En la sede de la Universidad San Pablo-T (24 de Septiembre 476) será la última función del monólogo “Piel de mármol”, interpretado por Natalia Yapura con autoría y dirección de Víctor Hugo Cortés. La acción se sitúa en el 24 y el 25 de septiembre de 1904, cuando inauguró tres creaciones emblemáticas en la provincia, como son los bajorrelieves de la Casa Histórica, la estatua de la Libertad en la plaza Independencia y el monumento a Juan Bautista Alberdi en la plaza dedicada al prócer. La obra tiene el auspicio de la Fundación ProCultura Tucumán.