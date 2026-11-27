Hace cuatro años, Cristian El Magioso se radicó en España para desarrollar su propuesta de humor. Acababa de terminar la pandemia de covid, y la actividad artística presencial no recuperaba ritmo en Tucumán. Nuevos horizontes oxigenaron su propuesta y le permitió reinventarse tras tres décadas sobre los escenarios, con oportunidades y desafíos distintos.
Hoy, regresa a su provincia para compartir dos espectáculos en el teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850): esta noche a las 22 presentará “Loco - Contrabando de humor” y el domingo, “Jacky, una historia de piratas”, para todo público y a las 18.
“Hemos creado unos 15 shows diferentes en estos años en Europa, tanto de magia como de humor, para chicos y para adultos. Este regreso es nuestra primera venida a Tucumán desde que nos fuimos, para ver a la familia y a los amigos, y también para mostrar un poco de lo que hacemos allá”, le dice a LA GACETA.
“Loco...” es una recopilación de los monólogos de su repertorio, tanto nuevos como clásicos. En la función de hoy estarán como invitados Araceli Vildoza en música y para lanzar dos temas nuevos de su autoría y la standapera Celia Valenzuela, en un reencuentro sobre el escenario entre ambos, porque fue quien lo despidió antes de viajar. También bailarán alumnas del Estudio Plaza, “donde actúa mi nieta, que presentará una coreografía premiada a nivel nacional”.
“Mi humor es diferente porque no encaja en un solo género humorístico. No es solamente un monólogo de stand up; tampoco son chistes contados de la manera tradicional; ni encaja del todo dentro de una comedia escrita. Con el tiempo, he ido forjando mi propia manera y eso ha sido, en parte, lo que me ha permitido funcionar tanto acá como afuera”, explica.
Lola Mora por dos
La figura de la escultora tucumana Lola Mora tendrá dos expresiones teatrales hoy, ambas a las 21, con motivo de los 160 años de su nacimiento. En su homenaje se celebra el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas el 17 de noviembre desde 1998.
En la sede de la Universidad San Pablo-T (24 de Septiembre 476) será la última función del monólogo “Piel de mármol”, interpretado por Natalia Yapura con autoría y dirección de Víctor Hugo Cortés. La acción se sitúa en el 24 y el 25 de septiembre de 1904, cuando inauguró tres creaciones emblemáticas en la provincia, como son los bajorrelieves de la Casa Histórica, la estatua de la Libertad en la plaza Independencia y el monumento a Juan Bautista Alberdi en la plaza dedicada al prócer. La obra tiene el auspicio de la Fundación ProCultura Tucumán.
En simultáneo, en el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56) y con entrada libre y gratuita, se presentará el libro “6 veces Lola”, con seis monólogos escritos por Gustavo Calleja publicados por Ediciones del Parque e inspirados en distintos momentos de la vida de la creadora. El autor propone un acercamiento a la figura de la artista desde el lenguaje teatral, recuperando aspectos de su historia personal y su trayectoria artística.
La actriz Alejandra Jiménez interpretará algunos textos, con la participación musical de Iris Brandán y Flavio Cruz, para combinar distintas expresiones artisticas en un entorno especial: el Museo alberga la Galería de los Gobernadores, integrada por retratos realizados precisamente por Lola Mora.
También a las 21, en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), habrá stand up con “Te pido mil disculpas” y la intervención de Ceci Hace y Nahuel Ivorra con sus personajes “La Checha” y “El que no superó la secundaria”. La propuesta ganó este año el premio Estrella de Mar al mejor show en su género de la temporada marplatense. “Lo único que queremos es hacer reír a la gente, aunque a veces nos pasemos de la raya”, anticipan.
A las 21.30, en la Sociedad Francesa de Tucumán (San Juan 751), la Fundación Teatro Universitario montará “Malquerida”, una versión libre escrita y dirigida por Ricardo Salim a partir del texto original de Jacinto Benavente, interpretado por Sandra Virgolini, Martín Lombardelli, Luciana González, Sergio De Filippo, Claudia Fermoselle, Norma Aparicio, María José Manzur, Raúl Arizmendi, Felipe Arizmendi, Tomás Suárez, Rodrigo Palacios y David Coronel.
La obra escrita en 1913 “cuenta la historia de Raimunda, viuda vuelta a casar con Esteban, cuya serenidad sufre un revés mayúsculo cuando descubre que su marido experimenta por su hija un amor tan apasionado que lo mueve incluso a matar a todo pretendiente que amenace con apartarla del hogar familiar”, adelanta Salim.
Grupo de teatro de niños: “La Patria necesita de estos locos”
La historia de José de San Martín fue recreada por Nicolás Aráoz en la obra “La Patria necesita de estos locos”, un recorrido desde su infancia hasta su muerte de nuestro héroe, que se repondrá a las 21 en la sala Orests Caviglia (San Martín 251, subsuelo), a cargo del Grupo de Teatro de Niños del Ente Cultural de la Provincia que conduce Lilian Mirkin y que está cumpliendo 15 años de existencia. El elenco está integrado por Florencia Rojo, Briana Lucero, Amanda Girbau, Lisa Mirkin, Guillermina Moroni, Florentina Guzmán, Valentín Lorenzo Minué, Luisa Flores Guerra, Gerónimo Suárez, Emma Gutiérrez, Augusto Grondona, Salvador Armanini, Luján Sánchez, Felipe Prado, Corina Armanini, Alma Salas Barber, Máximo Canducci y Eva Rodríguez Vaisblat. La música original es de Fernando Flores Blasco, con diseño de vestuario de Elizabeth Cárdenas.