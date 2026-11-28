Por otro lado, el destino comercial declarado en los resultados de faena muestra una marcada segmentación estructural. Un 43% de las cabezas faenadas corresponde a animales con destino declarado de exportación, que opera con hacienda pesada -novillos, novillitos y vacas- de un promedio de 274 kg. Por esa razón, esa faena genera un 49% de la carne producida.