Resumen para apurados
- Entre enero y octubre de 2026, la res bovina en Argentina alcanzó un récord de 241 kg por la demanda exportadora y mejoras productivas, informó la Secretaría de Agricultura.
- El logro se dio con 10,24 millones de cabezas faenadas y retención de hembras, favorecido por un clima óptimo para forrajes y mayor peso de machos y hembras desde 2017.
- La marcada segmentación hacia la exportación impulsa animales más pesados, lo que mejora la eficiencia del sector ganadero y la generación de volumen cárnico a futuro.
Entre enero y octubre de 2026, el peso promedio de faena de la res bovina alcanzó los 241 kg, el nivel más alto registrado en más de un siglo, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Se trata de un hito histórico para el sector, marcado por la demanda de animales más pesados para el segmento exportador, por el clima favorable para la producción de forraje y por la eficiencia en la capacidad productiva de los ganaderos.
Según el análisis de la serie 2016-2026, la faena acumulada entre enero y octubre de este año llegó a 10,24 millones de cabezas, en un período dominado por un proceso de retención de hembras. En volumen, la producción de carne totalizó 2,46 millones de toneladas.
En la desagregación por sexo y edad, los machos registraron un incremento acumulado de 23 kg entre 2017 y 2026, al pasar de 237 kg a 260 kg. Las hembras, en tanto, sumaron 7,6 kg en el mismo período, al elevarse de 211 kg a 218 kg.
Si se compara con 2023, el peso actual de las hembras muestra una recuperación de 13 kg. Ese año, la mayor participación de hembras y de vacas tipificadas como D y E liberadas de restricciones había reducido su peso promedio a 205 kg.
La participación de las hembras en la faena total se ubicó en un 45,7% durante 2026, por debajo de un 47,3% en 2025 y de un 48,7% en 2019, año del máximo registrado.
Por otro lado, el destino comercial declarado en los resultados de faena muestra una marcada segmentación estructural. Un 43% de las cabezas faenadas corresponde a animales con destino declarado de exportación, que opera con hacienda pesada -novillos, novillitos y vacas- de un promedio de 274 kg. Por esa razón, esa faena genera un 49% de la carne producida.
El 57% restante de la faena se orienta al consumo interno, que se abastece fundamentalmente de hacienda liviana -novillitos y vaquillonas- con un promedio de 216 kg, y que representa el 51% de la carne generada.
Las tres categorías con mayor participación en la faena son Novillito hasta 2 dientes (un 34%), Vaquillona hasta 2 dientes (un 22%) y Vaca 8 dientes (un 13%). Entre ellas se destaca un dato: el 84% de la categoría Vaca se faena para exportación.
También se observa con claridad el impacto del destino comercial sobre los kilos logrados en una misma categoría, y por lo tanto con una misma edad: el Novillito y la Vaquillona para exportación lograron 64 kg y 44 kg más, respectivamente, que las mismas categorías enviadas a faena para consumo.