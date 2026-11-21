Tras varios años donde la discografía del grupo se enfocó en registros en vivo, El Reloj encaró la grabación de un nuevo álbum de estudio, encarado bajo la supervisión de su manager José Luis Palla Sosa y la producción de Alejandro Taranto. “El nuevo disco es muy importante. Lo estamos haciendo con el mayor cuidado, va a ser grabado en estudio, algo que no hacíamos hace mucho tiempo. Queremos conservar la esencia de siempre, volviendo a los orígenes. Lógicamente los tiempos cambiaron, las formas de componer y tocar también, pero tenemos muy claro cómo queremos sonar: renovar el repertorio conservando la misma potencia e idiosincrasia musical que tenía la banda en aquel entonces”, menciona Frezza. La agrupación testea sus nuevas composiciones durante los conciertos; la recepción del público ha sido sumamente cálida y optimista, presagiando un álbum de gran aceptación entre los melómanos.