Hay nombres que no se limitan al pasado de la música argentina sino que constituyen los pilares sobre los cuales se erigió la identidad sonora del país. El Reloj, piedra angular del rock duro y el prog-rock sinfónico, regresa este fin de semana a Tucumán. Su visita no es un acontecimiento más en la agenda cultural: representa el reencuentro de una leyenda viva con un público que, desde hace cinco décadas, los cobija con una lealtad inquebrantable y así lo demostrará desde las 20 en Cerberus Bar Cultural (Obispo Colombres 316, Alderetes). Como invitadas estarán Antigua Roca, Estonia y Traidores No.
En diálogo exclusivo con LA GACETA, sus dos líderes históricos, Osvaldo Zabala (guitarra) y Eduardo Fresa Frezza (bajo y voz), repasaron los hitos de una carrera que se nació en 1970, recordaron sus míticos inicios y analizaron la renovada vitalidad creativa que los encuentra hoy grabando un nuevo álbum de estudio e integrando la banda sonora de la miniserie “El Eternauta”.
Del Luna Park a Tucumán
Para entender el peso específico del grupo en la historia, basta con escuchar el testimonio de Frezza. Al echar una mirada hacia el inicio del proyecto, rememora los esfuerzos de una gesta colectiva que dejó huellas imborrables en los escenarios más exigentes de la capital y el interior.
“El Reloj sigue su camino desde 1970. Fue un camino largo, arduo y con mucho esfuerzo; habíamos logrado llenar un Luna Park, que no es poco, y volvimos a tocar con varias bandas importantes. Tocamos en estadios como All Boys y en el viejo Gasómetro de la avenida La Plata. También caminamos prácticamente la avenida Corrientes actuando en sus cines”, señala.
Su recorrido federal tuvo en Tucumán uno de sus capítulos más preciados. Frezza guarda en la memoria aquellos primeros desembarcos en suelo local, coincidentes con la etapa de mayor ebullición creativa del conjunto: “Fuimos por primera vez entre 1974 y 1975, tal vez 1976, en la época en que estábamos grabando nuestro segundo disco de larga duración en la RCA Víctor. Siempre mantuvimos un vínculo muy especial con la provincia”.
Más allá de los laureles acumulados y la contundencia de sus clásicos, el bajista condensa la filosofía de vida de la banda en una reflexión profunda sobre la trascendencia de la labor artística. “Los caminos que uno busca son como una especie de punto de llegada, porque cuando uno llega se da cuenta de que lo más importante de todo es el camino recorrido”, sostiene.
Marca de orgullo
La vigencia de El Reloj trasciende la nostalgia y se proyecta con fuerza en la cultura contemporánea. Un claro ejemplo de esta actualidad es su participación estelar en la banda sonora de “El Eternauta”, la adaptación del célebre cómic de Héctor Germán Oesterheld.
Zabala remarca con inocultable orgullo el lugar singular que ocupa la agrupación en esa producción. “Es un honor haber participado de la miniserie, y más aun sabiendo que somos la única banda vigente en la actualidad de todas las que han sido convocadas para tal fin”, destaca.
Este hito coincide con el inicio de una nueva gira norteña que tiene a la capital tucumana como punto neurálgico. Expresa el entusiasmo que embarga al grupo antes de subir al escenario este fin de semana.
“Es muy importante para nosotros volver al Norte; hace rato que veníamos planeando ir por esos pagos. Sabemos muy bien que en Tucumán somos muy bien recibidos, desde los comienzos, y esperamos estar a la altura de las circunstancias ante nuestro público”, señala.
Sangre joven
Uno de los aspectos más destacados del presente del grupo es el ensamble generacional que han logrado consolidar. Junto al dueto histórico, la formación actual se nutre con el talento de Maxi Zabala (batería e hijo de Osvaldo), José San Martino (teclados) y Alexis Fillerín (guitarra).
Zabala destaca cómo esta renovación oxigenó la dinámica del grupo sin alterar su ADN: “La formación actual con sangre joven ha sido muy beneficiosa para la banda porque nos ha dado una inyección de optimismo, de juventud y de ganas. Si bien Frezza y yo siempre mantuvimos la energía de hacer cosas a futuro, estos chicos son una parte nueva y nos han empujado a seguir. Es uno de los principales motivos por los cuales tenemos ganas de crear”. La incorporación no obedeció a fríos procesos de casting, sino a una convivencia orgánica. En vivo, esta combinación transmite en escena la misma frescura y potencia destructiva que caracterizó a El Reloj en los 70.
Su compañero resalta la calidez y solidez del conjunto humano que han estructurado. “Estamos preparando un gran recital, hemos conformado un grupo humano muy importante
Tras varios años donde la discografía del grupo se enfocó en registros en vivo, El Reloj encaró la grabación de un nuevo álbum de estudio, encarado bajo la supervisión de su manager José Luis Palla Sosa y la producción de Alejandro Taranto. “El nuevo disco es muy importante. Lo estamos haciendo con el mayor cuidado, va a ser grabado en estudio, algo que no hacíamos hace mucho tiempo. Queremos conservar la esencia de siempre, volviendo a los orígenes. Lógicamente los tiempos cambiaron, las formas de componer y tocar también, pero tenemos muy claro cómo queremos sonar: renovar el repertorio conservando la misma potencia e idiosincrasia musical que tenía la banda en aquel entonces”, menciona Frezza. La agrupación testea sus nuevas composiciones durante los conciertos; la recepción del público ha sido sumamente cálida y optimista, presagiando un álbum de gran aceptación entre los melómanos.
Al ser consultados sobre las mutaciones que ha experimentado el rock nacional con el tiempo y la influencia de las plataformas digitales en el consumo, los músicos ofrecen una mirada certera. “Fue sufriendo cambios por modas. La palabra rock está un poquito desviada de su curso original, pero eso no quita que siga habiendo música buena y mala; es una sola y todo depende de la difusión que tenga y del impacto sobre el consumidor. Pero lo sustancial no se pierde”, concluyen.