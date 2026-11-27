Resumen para apurados
- La banda Ayahuasca estrena formación y temas este sábado 28 a las 22 en La Gesta Cultural de Tucumán, junto a Brahmans y Carola Mabel, para iniciar una nueva etapa artística.
- Creado en 2019 como Ayahuasca Trip y premiado en 2023, el grupo inicia este ciclo tocando cada tema nuevo primero en vivo antes de su posterior estreno en plataformas digitales.
- Este show inaugura una trilogía de lanzamientos que consolidará la renovada identidad sonora del grupo y proyectará a la vibrante escena del rock independiente tucumano.
Ayahuasca se presenta con otra formación, otro nombre y canciones que todavía no escuchó nadie. Este sábado 28 de noviembre, desde las 22, la banda tucumana sube al escenario de La Gesta Cultural en Alem 747 para presentar "El día del enemigo - Episodio I: Negro", la primera parada de un ciclo que se va a armar de a tres.
La idea es simple. Son tres episodios y tres temas nuevos, y cada uno sigue el mismo camino: primero se toca en vivo, frente al público, y después se publica en las redes de la banda. Negro abre la serie con la nueva formación en escena y con dos invitadas: Carola Mabel y Brahmans completan la fecha.
El cambio de nombre no es un detalle menor. Ayahuasca nació en 2019 en San Miguel de Tucumán como Ayahuasca Trip, y con ese nombre armó casi todo su recorrido. En 2026 dejó atrás el "Trip" y se presenta como Ayahuasca, con una formación renovada y, según ella misma plantea, una nueva etapa. Todavía se nota la transición: el canal de YouTube y el catálogo en las plataformas conservan referencias al nombre anterior.
Donde comprar entradas
Las anticipadas cuestan desde $15.000 e incluyen consumición.
Se pueden comprar online en NorteTicket y de forma presencial en La Rockería. La producción del ciclo está a cargo de Runa Producciones y Tuxon Producciones.
Las invitadas
Brahmans viene recorriendo escenarios de Tucumán y otras provincias con su rock alternativo, y esta será su última fecha del año en la provincia.
Carola Mabel, también tucumana, combina temas propios con versiones y mantiene una presencia activa en los escenarios locales. Ayahuasca, por su parte, mezclará las canciones nuevas del ciclo con otras de su repertorio.
Una banda que no se queda quieta
Desde los primeros ensayos, el proyecto se movió entre estilos sin pedir permiso. Hay rock alternativo, indie, funk, blues y reggae, con cruces hacia otros lenguajes. La banda lo resume así: prefiere explorar y jugar antes que encasillarse en una etiqueta.
Esa búsqueda quedó registrada en tres lanzamientos. En 2022 publicó La Cuna EP, y al año siguiente llegó Una travesía por el Vortex. En 2025 editó Entre Buda y su Niño, un álbum de diez canciones que reúne distintas etapas de ese recorrido.
En 2023 también llegó el reconocimiento: Ayahuasca Trip ganó el Premio Mercedes Sosa a Mejor Banda de Rock, un premio que lo ubicó con más fuerza dentro de la escena independiente local. Desde entonces pasó por varios espacios de la música tucumana, entre ellos el Septiembre Musical, Micumán Emerge y Fogonazo.