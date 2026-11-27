El cambio de nombre no es un detalle menor. Ayahuasca nació en 2019 en San Miguel de Tucumán como Ayahuasca Trip, y con ese nombre armó casi todo su recorrido. En 2026 dejó atrás el "Trip" y se presenta como Ayahuasca, con una formación renovada y, según ella misma plantea, una nueva etapa. Todavía se nota la transición: el canal de YouTube y el catálogo en las plataformas conservan referencias al nombre anterior.