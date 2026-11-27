Resumen para apurados
- En Tucumán, el gremio docente ATEP presentó un reclamo salarial ante la crisis económica, exigiendo un aumento extraordinario o un bono especial para el sector.
- El pedido de los educadores provinciales se suma a planteos similares realizados previamente por otros sindicatos estatales tucumanos, como ATE y la UGE.
- La seguidilla de reclamos gremiales presiona al gobierno de Osvaldo Jaldo para definir una compensación económica antes de las próximas paritarias provinciales.
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