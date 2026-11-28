Destino industrial

Para la fruta con destino industrial, los gastos en fertilización y en poda se mantuvieron sin variación respecto de los de la fruta para exportación. Los cambios abarcaron el manejo sanitario: para el control de enfermedades se consideraron dos pulverizaciones de fungicida cúprico, y para el de plagas, una aplicación de aceite insecticida y una de abamectina. El control de malezas implicó cuatro aplicaciones de herbicidas y seis cortes mecánicos en la trocha.