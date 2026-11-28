Resumen para apurados
- En Tucumán, técnicos de la Eeaoc informaron que producir limón para la industria en 2025/26 costó un 45% menos que para exportar fresca debido a un menor manejo fitosanitario.
- El costo industrial fue de U$S 1.519 por hectárea frente a U$S 2.740 del fresco, manteniendo la fertilización pero reduciendo fungicidas, mientras plantar subió 7% a U$S 3.885.
- Para el ciclo 2026/27 se prevé un encarecimiento de la actividad, impulsado por la volatilidad global de los insumos y subas de hasta el 33% en tarifas por el aumento del gasoil.
Los técnicos de las secciones Fruticultura y Economía de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) Graciela Rodríguez, Daniela Pérez, Franco García y Dardo Figueroa dieron a conocer los costos de plantación 2026 y los de producción de la campaña 2025/26 del cultivo de limón en Tucumán.
Según el trabajo, plantar una hectárea de limón cuesta U$S 3.885, mientras que el costo de producción para plantas de 10 años en adelante, con destino a la exportación de fruta fresca, alcanza los U$S 2.740 por hectárea. En el caso de la fruta con destino industrial, el costo significó un 45% inferior.
Para calcular los costos de plantación y de mantenimiento de una hectárea de limón en plena producción (plantas de 10 o más años) en Tucumán, se consideraron los siguientes puntos:
• Un planteo técnico recomendado por técnicos de la sección Fruticultura de la Eeaoc para la producción de limón en secano con destino a la exportación y a la industria. El planteo para exportación se reconfiguró a un programa de cinco pulverizaciones, más una aplicación de fosfito de potasio.
• El volumen de aplicación del programa fitosanitario se estandarizó en 6.000 litros por hectárea para ambos destinos.
• Un marco de plantación de 8 x 4 metros, con 312 plantas por hectárea.
• El precio de los agroquímicos relevado en comercios de la zona en el momento en que se aplicaron los productos.
• El precio de las labores corresponde a valores de contratista en el momento en que se efectuaron.
• No se incluyen gastos de administración ni de estructura.
• Los precios de insumos y de servicios no incluyen IVA.
• Los cálculos se realizaron en dólares y en pesos corrientes por hectárea.
• Para el precio de las labores de plantación se utilizó el valor del dólar promedio de agosto de 2026, mientras que para los cálculos de producción se trabajó con el dólar promedio de octubre de 2025 a febrero de 2026.
• No se consideraron valores de flete ni de cosecha.
Producción
El costo de producción estimado para plantas de más de 10 años en la campaña 2025/26 llegó a U$S 2.740 por hectárea, un 10% inferior al de la campaña 2024/25. En pesos corrientes, se estimó en $ 3.927.630 por hectárea.
El rubro más representativo fue el gasto en labores (aplicaciones, poda y otros), seguido por el de fungicidas. Respecto del ciclo anterior, el gasto en fertilizantes (urea) aumentó un 6%, mientras que las erogaciones en fungicidas y en herbicidas, medidas en dólares por hectárea, disminuyeron un 24% y un 2%, respectivamente.
Plantación
El costo de plantación de una hectárea de limón en 2026 se estimó en U$S 3.885, un 7% más que los U$S 3.616 de 2025. El rubro “plantas” fue el de mayor peso en ambos años: representó el 65% del costo en 2025 y el 60% en 2026.
En pesos corrientes, el costo de plantación alcanzó los $ 5.830.685 por hectárea, un 21% más que en 2025, cuando había sido de $ 4.807.639.
Destino industrial
Para la fruta con destino industrial, los gastos en fertilización y en poda se mantuvieron sin variación respecto de los de la fruta para exportación. Los cambios abarcaron el manejo sanitario: para el control de enfermedades se consideraron dos pulverizaciones de fungicida cúprico, y para el de plagas, una aplicación de aceite insecticida y una de abamectina. El control de malezas implicó cuatro aplicaciones de herbicidas y seis cortes mecánicos en la trocha.
Con ese manejo, el costo de producción de fruta con destino industrial en la campaña 2025/26 fue de U$S 1.519 por hectárea ($ 2.177.415 por hectárea), un 45% inferior al de producir fruta fresca para exportación.
Perspectivas para 2026/27
El conflicto en Medio Oriente genera gran incertidumbre sobre el suministro energético y sobre la estabilidad del comercio global. Para la campaña 2026/27 se prevé un aumento de los costos debido a ajustes en los precios de insumos como los fertilizantes -que atravesaron una marcada volatilidad durante el primer semestre de 2026-, los fungicidas y los herbicidas.
Asimismo, se estima que las tarifas de pulverización aumentarían entre un 27% y un 33%, impulsadas por la suba del precio del gasoil, que fue de alrededor de un 30%, en promedio, entre enero y agosto de 2026.
Consideraciones finales
• Variación de costos: plantar una hectárea en 2026 fue un 7% más caro que el año anterior, mientras que mantener un monte adulto para exportación no tuvo mayores variaciones.
• Impacto del destino comercial: producir limón para la industria requiere un poco más de la mitad del presupuesto de la fruta fresca de exportación, debido a un esquema sanitario menos intensivo.
• Perspectiva alcista: de cara a la campaña 2026/27, se anticipa un incremento de los costos de la actividad por subas en insumos y en servicios de pulverización.