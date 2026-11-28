La agroindustria sostiene las arcas del país
Cada 29 de noviembre se celebra el Día de la Agricultura, y las cifras muestran el peso del sector. Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord en 2025, y hoy aportan tres de cada cinco dólares que ingresan el Estado: alrededor de un 20% de la recaudación fiscal. La campaña 2025/2026 dejó una cosecha histórica de 171 millones de toneladas de granos.
Resumen para apurados
- En el Día de la Agricultura, el sector agroindustrial argentino ratificó su rol clave al aportar tres de cada cinco dólares al país gracias a exportaciones récord.
- La actividad genera el 20% de la recaudación fiscal y 4,3 millones de empleos, impulsada por una cosecha histórica de 171 millones de toneladas en la campaña 2025/2026.
- El sector continuará siendo el motor estratégico para el desarrollo económico nacional y la provisión global de alimentos, con fuerte potencial de expansión agroindustrial.
Cada 29 de noviembre se celebra en la Argentina el Día de la Agricultura, una fecha instaurada en 1944 para reconocer la enorme incidencia que esta actividad tuvo y tiene en el desarrollo económico y social del país. Desde hace más de un siglo, la agricultura es sinónimo de trabajo, de crecimiento y de arraigo en miles de comunidades argentinas.
Desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, los agricultores argentinos trabajan por su sustento diario y para producir bienes que alimentan a nuestros compatriotas y a miles de personas de todo el mundo.
La agricultura forma parte del paisaje cotidiano y también del pulso económico que sostiene a familias, a Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), a cooperativas y a emprendimientos. Todos ellos se dedican a la siembra de diversos cultivos, al cuidado del suelo y a la cosecha. Esa actividad rural se articula, además, con una potente infraestructura agroindustrial y logística que conecta los campos con los principales circuitos de comercialización y de exportación del país.
El Día de la Agricultura es una jornada en la que cada argentino debe reconocer el esfuerzo cotidiano del hombre de campo: el que se levanta antes del amanecer para trabajar la tierra, el que planifica campañas completas y el que sostiene prácticas que dan sustentabilidad a sus sistemas productivos.
Es que la agricultura en la Argentina es mucho más que una simple actividad productiva: es un pilar fundamental de la identidad, de la economía y de la cultura del país.
Se trata de uno de los principales motores de la economía argentina, que genera una gran cantidad de divisas mediante las exportaciones de granos, de carnes y de otros productos agropecuarios. Además, el sector emplea a millones de personas en todo el país, tanto en tareas directas en el campo como en actividades relacionadas, como la industria alimentaria y la logística.
La agricultura, la ganadería, la apicultura, la acuicultura, la pesca, la silvicultura y la explotación forestal integran el sector primario de la economía. Este comprende las actividades de obtención de materias primas a partir de los recursos naturales, destinadas al consumo o a la industria.
Los bienes y alimentos que produce la agricultura le permiten a nuestra gran agroindustria transformarlos y agregarles valor. Por su importancia relativa, esta actividad es estratégica para el desarrollo económico y social de la Argentina, y tiene un gran potencial de crecimiento.
Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y de las bolsas de comercio y de cereales, las exportaciones agroindustriales cerraron 2025 con un récord de volumen: 115,4 millones de toneladas, por alrededor de U$S 52.337 millones. Esto representa cerca del 60% de las exportaciones totales del país; es decir, tres de cada cinco dólares que ingresan por ventas al exterior.
El sector agropecuario consolidado representa cerca de un 9% del Producto Bruto Interno (PBI). Las cadenas agroindustriales en su conjunto, en tanto, explican alrededor de un 18% a un 20% de la actividad económica y cerca de un 19% a un 20% de la recaudación fiscal nacional.
Ese entramado de cadenas de valor aporta, además, uno de cada cinco puestos de trabajo de la economía. Según relevamientos difundidos en octubre a partir de datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, las cadenas agroindustriales generan más de 4,3 millones de puestos de trabajo, un 23% del empleo privado del país.
Las producciones del país son muchas y muy diversas, sobre todo en las economías regionales. Pero la producción nacional de bienes agropecuarios se apoya en cultivos clave como la soja, el maíz, el trigo, el girasol, la cebada y las legumbres, con los que la Argentina mantiene un rol de liderazgo mundial en la provisión de alimentos y de derivados. La campaña 2025/2026 alcanzó un hito histórico de 171 millones de toneladas de granos.
A lo largo del territorio, muchas producciones regionales también generan ingresos y aportan al PBI: la agroindustria citrícola, la azucarera, la tabacalera y la frutícola; la producción de hortalizas; la ganadería en toda su expresión, y tantas otras actividades que dan alimentos y trabajo local en cada región o población argentina.
Tener presente un día de celebración como el Día de la Agricultura es solo un homenaje a quienes, con su producción, engrandecen nuestra bendita tierra.