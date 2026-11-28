Las producciones del país son muchas y muy diversas, sobre todo en las economías regionales. Pero la producción nacional de bienes agropecuarios se apoya en cultivos clave como la soja, el maíz, el trigo, el girasol, la cebada y las legumbres, con los que la Argentina mantiene un rol de liderazgo mundial en la provisión de alimentos y de derivados. La campaña 2025/2026 alcanzó un hito histórico de 171 millones de toneladas de granos.