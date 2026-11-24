Resumen para apurados
- El gobierno de Brasil retiró la invitación a Javier Milei a la asunción de Lula y degradó su embajada en Buenos Aires, en respuesta a recientes declaraciones de Pablo Quirno.
- La medida escaló tras una entrevista donde Quirno justificó agravios de Milei hacia Lula, cuestionó el proceso electoral brasileño y criticó el rol de Brasilia en Caracas.
- La representación brasileña quedará bajo un encargado de negocios, profundizando la crisis política bilateral y desafiando la coordinación dentro del bloque del Mercosur.
La tensión diplomática entre Argentina y Brasil volvió a escalar luego de las declaraciones del canciller Pablo Quirno en televisión. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva manifestó su malestar con la administración de Javier Milei, acusó al funcionario argentino de mentir sobre distintos episodios de la relación bilateral y tomó dos decisiones: retirar la invitación al mandatario argentino para la ceremonia de asunción presidencial y confirmar que el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, no regresará a sus funciones.
La primera medida fue comunicada desde el entorno del canciller brasileño, Mauro Vieira, donde confirmaron que Bitelli volverá a la Argentina únicamente para completar la mudanza, mientras la representación diplomática permanecerá bajo la conducción de un encargado de negocios.
"Julio Bitelli (el ahora ex embajador de Brasil aquí) ya no vuelve a sus funciones, volverá para hacer la mudanza y quedaremos al nivel de encargado de negocios por un rato más", transmitieron desde el entorno diplomático brasileño.
Poco después, Brasil confirmó que Milei no será invitado a la ceremonia de asunción de Lula, prevista para el 5 de enero, cuando el líder del Partido de los Trabajadores iniciará un nuevo mandato presidencial. La decisión contradice las versiones iniciales que indicaban que el jefe de Estado argentino sería convocado, al igual que el presidente estadounidense Donald Trump.
El nuevo episodio evidencia el deterioro de una relación bilateral que ya venía marcada por los enfrentamientos personales entre Milei y Lula, las diferencias ideológicas y los posicionamientos de ambos gobiernos frente a distintos conflictos internacionales.
Las declaraciones de Quirno que desataron la reacción de Brasil
El malestar del gobierno brasileño se originó en las declaraciones de Quirno durante una entrevista en el programa de Mirtha Legrand, conducido por Juanita Viale, donde el canciller relativizó los insultos de Milei contra Lula y cuestionó la postura argentina frente al resultado electoral brasileño.
Durante el intercambio con el periodista Ignacio Ortelli, Quirno diferenció las expresiones del Presidente contra la sociedad y aquellas dirigidas a periodistas, y también justificó los ataques verbales contra el mandatario brasileño. Milei había calificado a Lula, entre otras expresiones, de "comunista envenenado", "ladrón", "corrupto" y "basura socialista".
El canciller argentino sostuvo que Lula también había utilizado calificativos contra Milei, entre ellos "loco", y encuadró los enfrentamientos en el contexto de la disputa política y electoral. Sin embargo, desde Brasil rechazaron esa interpretación y cuestionaron que el Gobierno argentino relativizara las agresiones del Presidente.
Otro de los puntos que generó controversia fue la explicación de Quirno sobre la falta de reconocimiento oficial de la Argentina al triunfo electoral de Lula. El ministro argumentó que existían cuestionamientos sobre el proceso y sostuvo que la validación del resultado correspondía al tribunal electoral brasileño.
"Básicamente porque hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación", afirmó al explicar por qué la Argentina no había saludado formalmente la victoria del mandatario brasileño.
La respuesta generó cuestionamientos durante la entrevista. Juanita Viale le recordó que existen formalismos diplomáticos que los gobiernos suelen cumplir más allá de sus diferencias políticas, mientras Ortelli insistió en que no había dudas sobre el resultado electoral.
Lula se impuso en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro, según los resultados mencionados en el texto, con el 51,7% de los votos válidos contra el 48,2% de su rival.
La disputa por la representación argentina en Venezuela
Otro de los pasajes que provocó irritación en Brasil estuvo relacionado con la representación diplomática argentina en Venezuela. Quirno sostuvo que la Argentina había quedado sin respaldo brasileño luego de que el gobierno de Milei cuestionara públicamente a Lula y difundiera críticas sobre su relación con Nicolás Maduro.
El canciller afirmó que Brasil dejó de representar los intereses argentinos en Caracas en un momento delicado, con ciudadanos detenidos y situaciones que, según su relato, comprometían su seguridad.
Durante la entrevista, Quirno vinculó esa decisión con las diferencias entre Milei y Lula y sostuvo que el Gobierno argentino no había retirado a su embajador de Brasil, sino que la crisis se había profundizado por la decisión brasileña de dejar de representar a la Argentina en Venezuela.
La explicación fue rechazada desde Brasil, donde cuestionaron la cronología expuesta por el canciller y sostuvieron que el gobierno de Lula había asumido la representación argentina en Caracas mucho antes de los episodios mencionados por Quirno.
Según la reconstrucción publicada por Clarín, Brasil mantuvo esa responsabilidad durante buena parte de la crisis diplomática venezolana, incluso en medio de las tensiones entre ambos presidentes, y se retiró de esa función cuando otros actores asumieron la protección de los intereses argentinos.
La representación brasileña había intervenido en el resguardo de la embajada argentina en Venezuela, donde permanecieron asilados dirigentes opositores al gobierno de Maduro. El episodio se convirtió en uno de los focos más delicados de la relación bilateral, especialmente después de que Argentina denunciara presiones y dificultades para garantizar la seguridad de sus diplomáticos y ciudadanos.
Desde el entorno de Vieira cuestionaron con dureza la versión del canciller argentino y consideraron que omitió antecedentes importantes de la actuación brasileña. También reprocharon la falta de reconocimiento y agradecimiento por la tarea que Brasil desempeñó durante ese período.
Acusaciones de mentiras y preocupación por el vínculo comercial
En Brasil consideran que las declaraciones de Quirno agravaron innecesariamente el conflicto y cuestionaron el manejo diplomático de la administración libertaria. Cerca de Vieira calificaron de "peligrosamente infantil" la estrategia del Gobierno argentino y acusaron al canciller de tergiversar hechos vinculados tanto con la disputa electoral como con la representación diplomática en Venezuela.
"Habla de lo de los embajadores como si no hubiera pasado nada antes. Es un desagradecido, más allá de ser mentira", señalaron desde el entorno del canciller brasileño, en declaraciones reproducidas por Clarín.
También remarcaron que Brasil había heredado y gestionado una situación delicada en la residencia argentina en Caracas, que se había agravado por las tensiones entre Milei y Maduro.
Mientras Quirno sostuvo que la crisis diplomática no afectaría las relaciones económicas entre ambos países, en Brasil ya preparaban una respuesta a sus declaraciones. El retiro de la invitación a Milei y la decisión de mantener la embajada en Buenos Aires sin un representante de máximo rango marcaron un nuevo endurecimiento de la postura de Lula.