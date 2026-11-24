La tensión diplomática entre Argentina y Brasil volvió a escalar luego de las declaraciones del canciller Pablo Quirno en televisión. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva manifestó su malestar con la administración de Javier Milei, acusó al funcionario argentino de mentir sobre distintos episodios de la relación bilateral y tomó dos decisiones: retirar la invitación al mandatario argentino para la ceremonia de asunción presidencial y confirmar que el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, no regresará a sus funciones.