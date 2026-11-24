Hay algo profundamente desconectado de la realidad en un Presidente que celebra el desembarco de LEGO en Argentina, se convierte en un muñeco con peluca y presenta una juguetería de élite como si fuera un acontecimiento trascendental para el país. Mientras Milei juega a ser una figura de colección, millones de chicos argentinos no tienen garantizado lo más básico. Los datos oficiales del Indec son contundentes: el 42,3% de los niños y adolescentes de hasta 17 años vive en hogares pobres y el 9,4% en situación de indigencia. Detrás de esos porcentajes hay millones de infancias atravesadas por el hambre, las privaciones y la desigualdad. Nadie cuestiona que una empresa internacional invierta en Argentina. Lo cuestionable es el entusiasmo presidencial por exhibir un acontecimiento comercial mientras la pobreza infantil sigue siendo una deuda social enorme. Un presidente debería preocuparse mucho más por los chicos que no tienen qué comer que por el muñeco que una marca pueda fabricar con su imagen. La apertura económica no puede confundirse con progreso, ni una juguetería exclusiva con desarrollo nacional. Milei consigue su muñeco de LEGO. Millones de chicos argentinos siguen esperando algo mucho más importante: una infancia digna.