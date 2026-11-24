Resumen para apurados
- La Justicia avanza en el juicio por el crimen de Érika Álvarez al definir los roles de los acusados Felipe Sosa, Justina Gordillo y Díaz tras un mes de debate.
- La Fiscalía acusa a Sosa de ser el autor del homicidio, mientras la defensa rechaza los cargos y cuestiona la validez de las pericias médicas presentadas.
- La reconstrucción de las pruebas testimoniales y periciales resultará clave para determinar las responsabilidades penales individuales y el veredicto final.
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