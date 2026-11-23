Recuerdos fotográficos: esta es la primera foto que se publicó en LA GACETA
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
Escuchar nota
En la edición del 10 de noviembre de 1912 se publicó la primera fotografía en LA GACETA. Se trata de una imagen que reproducía la reanudación de las obras de la Casa Escuela de los Pobres, fundada en 1905 por el religioso franciscano Fray Roque de Jesús María Correa (el Padre Roque). Los trabajos en la institución benéfica, en calle Marcos Paz al 600, habían estado paralizados varios meses y nuestro diario hacía “un llamado a la filantropía y tradicional altruismo de nuestro pueblo”, además de instar a los poderes públicos a apoyar esta obra “destinada a prestar incalculables beneficios a la niñez desvalida”.
LA GACETA había aparecido en Tucumán tres meses antes, el 4 de agosto de 1912, pero en su portada había tenido un dibujo alegórico sobre el comercio (ver recuerdos fotográficos: “Así fue la primera portada de LA GACETA en 1912”, 04/08/2026) y para noviembre, ya convertida en diario, se imprimía en los talleres de don Bernabé Alzabé, en calle Ayacucho entre Piedras y General Paz. La imagen de la Casa de los Pobres fue tomada por el fotógrafo Manuel Valdez del Pino y reproducía la ceremonia de la reanudación de obras.
El fundador del periódico, Alberto García Hamilton, tenía una estrecha amistad con el padre Roque desde mucho tiempo antes. El fray estaba empeñado en la protección material y espiritual de los niños desvalidos y agradecía el apoyo de LA GACETA a su obra y por ello la celebración de cualquier suceso vinculado a la vida del diario era celebrado con la banda infantil del establecimiento, que “se hacía presente y llenaba los aires con los sones alegres de sus dianas”.
Cuatro años después, en el Álbum del Centenario de 1916, se muestra el avance de la obra y se menciona que era “un magnífico edificio aún sin terminarse” (foto 2).