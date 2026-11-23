En la edición del 10 de noviembre de 1912 se publicó la primera fotografía en LA GACETA. Se trata de una imagen que reproducía la reanudación de las obras de la Casa Escuela de los Pobres, fundada en 1905 por el religioso franciscano Fray Roque de Jesús María Correa (el Padre Roque). Los trabajos en la institución benéfica, en calle Marcos Paz al 600, habían estado paralizados varios meses y nuestro diario hacía “un llamado a la filantropía y tradicional altruismo de nuestro pueblo”, además de instar a los poderes públicos a apoyar esta obra “destinada a prestar incalculables beneficios a la niñez desvalida”.