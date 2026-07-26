Tras los insultos de Milei contra Lula, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina

Resumen para apurados
- Este domingo, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina luego de que Javier Milei verbalizara graves insultos contra Lula da Silva en un acto en San Pablo.
- En una gira junto al bolsonarismo sin reuniones oficiales, Milei calificó a Lula de "ladrón". El hecho imita la crisis diplomática generada con España a mediados de 2024.
- La medida escala la tensión bilateral y consolida el distanciamiento entre ambos gobiernos, afectando la relación institucional y el diálogo diplomático estratégico en la región.
La escalada de tensión entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva sumó un nuevo capítulo este domingo. El gobierno de Brasil resolvió llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, luego de los insultos que el mandatario libertario lanzó contra el presidente brasileño durante un acto del Partido Liberal (PL) en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.
Según consignó el diario "La Nación", la decisión fue adoptada por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. La medida ya fue comunicada oficialmente a la representación diplomática en Buenos Aires e implica el regreso temporal del embajador a su país.
Fuentes de la diplomacia brasileña señalaron que el retorno de Bitelli se concretará "en las próximas horas" y calificaron de "inaudito" el discurso pronunciado por Milei en San Pablo, en el que formuló duras críticas contra Lula.
La decisión del gobierno brasileño llegó un día después de la participación del mandatario libertario en la convención del Partido Liberal (PL), donde expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro. Se trató de la tercera visita de Milei a Brasil desde que inició su gestión y, nuevamente, no incluyó reuniones oficiales con autoridades del gobierno de Brasil, ya que su agenda estuvo centrada exclusivamente en dirigentes del bolsonarismo y de la derecha.
Agravio
Durante un discurso de unos 25 minutos, Milei cuestionó con dureza al mandatario brasileño. Sin mencionarlo por su nombre, se refirió a Lula como "el zurdo", "el ladrón" y "el presidiario". Incluso ironizó sobre un desperfecto técnico durante el acto al preguntar si "los micrófonos los mandó a tocar el ladrón".
Además, acusó al presidente brasileño de haber intentado influir en las elecciones argentinas de 2023 en favor de Sergio Massa. "Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda", afirmó el mandatario, profundizando las acusaciones de injerencia externa.
Milei también cuestionó la condena judicial contra Jair Bolsonaro, sentenciado a más de 27 años de prisión por haber encabezado un intento fallido de golpe de Estado para impedir la asunción de Lula en 2023.
En ese marco, cargó contra Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal que impidió su encuentro con Bolsonaro. Lo calificó como "la basura calva" y lamentó no haber podido visitar a su "amigo injustamente encarcelado", al recordar que Lula recibió dirigentes extranjeros durante el período en que estuvo preso, situación que atribuyó al "carácter vengativo" del magistrado.
El episodio volvió a profundizar el deterioro de la relación entre ambos mandatarios. Desde el inicio de su gestión, Milei evitó mantener contactos institucionales con el gobierno brasileño y priorizó su vínculo político con el espacio liderado por Bolsonaro.
Respuestas del oficialismo brasileño
Las declaraciones del mandatario argentino generaron una rápida reacción del oficialismo brasileño. El primero en responder fue el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, quien difundió un comunicado pocas horas después del acto.
"Es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos. No sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte de esta manera. Al fin y al cabo, no son pocas las situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ocupa", expresó.
Más tarde se pronunció José Guimarães, ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, quien cuestionó el rumbo económico del gobierno argentino. En un mensaje publicado en la red social X, afirmó que esperaba que Milei aprovechara "su paso por Brasil para aprender que gobernar es cuidar a las personas, y no desmontar los derechos".
"Mientras su gobierno estuvo marcado por una agenda de austeridad que sacrificó a trabajadores, jubilados y más vulnerables, profundizando las desigualdades sociales y colocando el mercado por encima de la dignidad humana, Brasil eligió otro camino: crecimiento con inclusión, diálogo y respeto a la democracia", sostuvo.
El antecedente con España
No es la primera vez que un país decide llamar a consultas a su embajador durante la administración de Milei. El antecedente más relevante ocurrió en mayo de 2024, cuando el gobierno de España retiró temporalmente a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, después de que el mandatario calificara de "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, durante un acto organizado por el espacio de ultraderecha Vox, en Madrid.
Ese episodio derivó en una crisis diplomática entre ambos países. El gobierno español exigió una disculpa pública que nunca llegó y la embajadora permaneció en Madrid. Meses después, España dio por cerrado el conflicto con la designación de un nuevo representante diplomático, Joaquín María de Arístegui Laborde, quien asumió el cargo en noviembre de ese año.
La relación bilateral continuó siendo tensa y, en marzo de este año, durante el Madrid Economic Forum, Milei volvió a cuestionar a Sánchez al calificarlo de "impresentable". Aunque desde entonces disminuyeron los cruces públicos, el vínculo entre ambos gobiernos no recuperó la normalidad previa al conflicto.