El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) tendrá hoy su última sesión del año, en una jornada que marcará el cierre de un período atravesado por definiciones institucionales y conflictos políticos.
La reunión comenzará a las 17 y, tras este encuentro, el órgano de gobierno universitario retomaría su actividad en abril de 2027, aunque no se descarta la convocatoria a sesiones extraordinarias durante diciembre, febrero o marzo en caso de que surjan asuntos urgentes.
El año estuvo marcado por el proceso electoral de autoridades universitarias, cuya definición quedó atravesada por la judicialización y obligó a los consejeros a adoptar decisiones en función de los pronunciamientos de la Justicia Federal.
También hubo resoluciones vinculadas a YMAD, entre ellas la aprobación de un nuevo estatuto y la elección de su directorio. En paralelo, la universidad reclama al Ejecutivo Nacional la aplicación de la Ley de Financiamiento.