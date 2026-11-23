Resumen para apurados
- Ucrania afirmó haber hundido un buque de guerra ruso en Libia con drones, mientras un bombardeo ruso en la región de Kiev dejó al menos 11 muertos en un edificio residencial.
- El ataque en Bengasi usó siete drones marítimos contra la corbeta Merkury; en paralelo, Moscú lanzó 153 drones sobre Ucrania, destruyendo un complejo de departamentos en Dymer.
- La incursión en Libia expone el alcance global de Kiev contra activos rusos, mientras autoridades libias investigan para evitar que su territorio sea escenario del conflicto.
Ucrania extendió sus ataques contra activos militares rusos lejos de las líneas del frente y afirmó haber hundido un buque de guerra en Libia e inutilizado un carguero frente a las costas de ese país del norte de África. En paralelo, Rusialanzó una ofensiva con drones contra territorio ucraniano que destruyó un edificio residencial en la región de Kiev y dejó al menos 11 muertos.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informó que la corbeta Merkury, de la Armada rusa, fue atacada con siete drones marítimos mientras se encontraba atracada en el puerto de Bengasi, en el este de Libia. Según afirmó, el operativo provocó el hundimiento de la embarcación y la destrucción de un helicóptero de combate que llevaba a bordo.
Las imágenes difundidas por Zelensky mostraron a los drones dirigiéndose hacia el buque, que terminó envuelto en una enorme explosión en el muelle. Fotografías satelitales de la empresa Vantor también mostraron la embarcación sumergida tras el ataque, consignó la cadena CNN.
El segundo objetivo fue el carguero MV ANGARA, que, según el mandatario ucraniano, Rusia utilizaba para transportar armamento. Los drones marítimos fueron trasladados hasta el lugar y lanzados desde una denominada nave nodriza, informó la agencia de inteligencia de Ucrania.
La corbeta Merkury, de 1.800 toneladas, se encontraba en Bengasi para reabastecerse de combustible, en el marco de un acuerdo de cooperación marítima, antes de regresar a Rusia. El Gobierno de Estabilidad Nacional de Libia confirmó que inició una investigación conjunta con Moscú y remarcó que no es parte de la guerra entre ambos países ni permitirá que su territorio se convierta en un escenario para ajustar cuentas.
Desde el Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov afirmó que Rusia tomó nota de las declaraciones de Zelensky y señaló que el Ministerio de Defensa se ocupa del asunto. También indicó que cualquier información oficial sobre el episodio será comunicada por esa cartera si se considera necesario.
Bombardeo ruso dejó 11 muertos
En tanto, al menos 11 personas murieron durante un ataque con drones rusos contra un edificio de gran altura en la localidad de Dymer, en la región de Kiev. Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche entre los escombros y lograron rescatar con vida a un niño de siete años y a una mujer de 79.
El ataque comenzó alrededor de las 18 del domingo y se prolongó durante la noche. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 153 drones, de los cuales 134 fueron interceptados por las defensas aéreas.
El Servicio Estatal de Emergencias recuperó 11 cuerpos entre los restos del edificio derrumbado, mientras continuaban las tareas de búsqueda ante la posibilidad de que hubiera más personas atrapadas.
El niño, identificado como David, permaneció casi 14 horas bajo los escombros hasta que fue rescatado. El ministro del Interior ucraniano, Iván Vygivskyi, informó que se encuentra estable y bajo supervisión médica.
La mujer, Valentyna, sobrevivió tras permanecer 22 horas atrapada en su departamento del primer piso, debajo de losas de concreto. Los rescatistas escucharon una voz débil y, con ayuda de maquinaria pesada, despejaron los restos del edificio hasta lograr liberarla.
El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, afirmó que sus ataques con drones estuvieron dirigidos contra instalaciones energéticas, infraestructura logística y portuaria, además de buques de guerra utilizados por el Ejército ucraniano.