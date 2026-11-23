La corbeta Merkury, de 1.800 toneladas, se encontraba en Bengasi para reabastecerse de combustible, en el marco de un acuerdo de cooperación marítima, antes de regresar a Rusia. El Gobierno de Estabilidad Nacional de Libia confirmó que inició una investigación conjunta con Moscú y remarcó que no es parte de la guerra entre ambos países ni permitirá que su territorio se convierta en un escenario para ajustar cuentas.