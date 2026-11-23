Allá arriba, donde el viento resopla y golpea, y el sol ilumina todo a más de 2.000 metros de altura, entre grandes rocas, acantilados y terrenos escarpados, la taruca (Hippocamelus antisensis) se mueve sigilosa. No le gusta mostrarse; es tímida y se camufla con el entorno. Encontrarla y fotografiarla representa una verdadera conquista para los biólogos que la estudian y protegen. Este singular ciervo del norte argentino enfrenta un serio riesgo de extinción, aunque cuenta con la máxima distinción de protección natural del país, ya que fue declarado Monumento Natural Nacional, al igual que el yaguareté, la ballena franca austral y el huemul. Sin embargo, su importancia para la biodiversidad regional contrasta con el escaso conocimiento que todavía existe sobre esta especie.