La taruca, el ciervo en peligro de extinción que casi nadie conoce y que habita en las alturas de Tucumán
Brigadistas del Parque Nacional Aconquija observaron siete ejemplares durante un nuevo monitoreo entre los 2.600 y los 4.500 metros. "Es importante que la gente conozca este animal para entender su valor", dice el guardaparque Juan Santillán.
Resumen para apurados
- En noviembre, guardaparques de Tucumán avistaron siete tarucas en el Parque Aconquija durante un censo clave para proteger a este ciervo andino en peligro de extinción.
- El relevamiento se hizo a más de 2.600 metros de altura. La especie afronta amenazas como la pérdida de hábitat por minería, la cacería y el avance de actividades humanas.
- El nuevo Plan Estratégico Nacional buscará articular esfuerzos estatales y conectar núcleos aislados para asegurar la viabilidad genética y supervivencia de la especie.
Allá arriba, donde el viento resopla y golpea, y el sol ilumina todo a más de 2.000 metros de altura, entre grandes rocas, acantilados y terrenos escarpados, la taruca (Hippocamelus antisensis) se mueve sigilosa. No le gusta mostrarse; es tímida y se camufla con el entorno. Encontrarla y fotografiarla representa una verdadera conquista para los biólogos que la estudian y protegen. Este singular ciervo del norte argentino enfrenta un serio riesgo de extinción, aunque cuenta con la máxima distinción de protección natural del país, ya que fue declarado Monumento Natural Nacional, al igual que el yaguareté, la ballena franca austral y el huemul. Sin embargo, su importancia para la biodiversidad regional contrasta con el escaso conocimiento que todavía existe sobre esta especie.
Entre el 9 y el 14 de noviembre, brigadistas y guardaparques del Parque Nacional Aconquija realizaron una nueva campaña de monitoreo de tarucas en distintos sectores montañosos del área protegida. Durante los recorridos, que incluyeron transectas (líneas de muestreo) ubicadas entre los 2.600 y los 4.500 metros de altura, lograron observar siete ejemplares. Juan Santillán, guardaparque de Conservación Territorial, explicó a LA GACETA cómo se desarrolla este relevamiento, qué información aporta sobre la especie y cuáles son los principales desafíos para garantizar su conservación.
- Para empezar, ¿qué es una taruca y qué características tiene?
- Es un ciervo del norte argentino que habita en La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, además de otros países de la región como Perú, Bolivia y Chile. Es uno de los ciervos más grandes que tenemos. Pesa entre 45 y 70 kilos y tiene aproximadamente 70 centímetros de altura hasta la cruz.
- ¿Dónde podemos encontrarla en nuestra provincia?
- Es un animal de montaña que vive por encima de los 2.000 metros, en ambientes de pastizales de altura, como los que podemos encontrar en la zona de El Infiernillo. En Tucumán está presente en las laderas del Aconquija y en las Cumbres Calchaquíes, aunque es más abundante en las primeras. También habita sectores quebrados, con rocas y precipicios, donde tiene una gran habilidad para desplazarse.
- ¿De qué se alimenta?
- De acuerdo con los estudios realizados sobre su dieta, consume pastos, arbustos y musgos.
- ¿Por qué es tan importante protegerla?
- La taruca es una especie en peligro de extinción en Argentina y fue declarada Monumento Natural Nacional. Es una de las cuatro especies animales que tienen esa distinción en el país, junto con la ballena franca austral, el huemul y el yaguareté. A nivel internacional está categorizada como vulnerable.
- El Parque Nacional Aconquija realiza censos desde 2011. ¿Qué información aportan?
- Se trata de un muestreo indirecto de las poblaciones. Tenemos transectas, que son líneas de marcha donde contamos signos de presencia del animal, como heces y rastros. Con esos datos elaboramos un índice que permite observar, año tras año, las fluctuaciones de la población. Si encontramos más rastros, interpretamos que puede haber más animales, y si encontramos menos, que puede haber una disminución.
- ¿Qué resultados tuvieron en el último relevamiento?
- En el muestreo anterior no habíamos observado ningún ejemplar, mientras que este año vimos siete animales. Siempre es positivo poder observar fauna, especialmente cuando se trata de una especie en peligro de extinción. De todos modos, es un animal muy difícil de ver y resulta complicado establecer una cantidad exacta. Existe una estimación del Conicet que habla de unos 2.500 ejemplares, pero no hay un estudio concreto que permita determinar ese número.
- ¿Cuáles son las principales amenazas para la especie?
- Las principales amenazas son la modificación de su hábitat natural a través de la minería y de la construcción de carreteras; el calentamiento global; la cacería; la presencia de perros (en los parques nacionales está restringido el ingreso con animales domésticos) y el manejo ganadero. La presencia humana también influye: cuando los animales se sienten hostigados, pueden desplazarse hacia sectores más tranquilos.
- ¿Qué desafíos existen para garantizar su conservación a largo plazo?
- Uno de los principales problemas es que las poblaciones quedaron aisladas por la intervención humana. Hay núcleos en La Rioja, en Aconquija y en Salta que no están conectados. A largo plazo, ese aislamiento puede generar problemas genéticos y comprometer la continuidad de la especie. Por eso necesitamos investigar cómo se comportan las poblaciones y qué medidas podemos tomar para asegurar su conservación.
- ¿La taruca sigue siendo una gran desconocida para los tucumanos?
- Era un animal bastante desconocido. Cuando empezamos a trabajar con la especie, alrededor de 2009, impulsamos campañas de educación ambiental y publicaciones para darla a conocer. Creo que se fue visibilizando. También ayudó que estuviera representada en el billete de $100. Es importante que la gente conozca este animal para entender su valor y la necesidad de protegerlo.
- ¿Qué se está haciendo actualmente para avanzar en esa dirección?
- Se está iniciando un Plan Estratégico Nacional para la Conservación de la Taruca, que busca articular el trabajo entre el Gobierno nacional, las provincias y las organizaciones no gubernamentales. Tiene distintos ejes: la coordinación entre jurisdicciones, el estudio de la especie y el desarrollo de recursos económicos para financiar proyectos de investigación y conservación.
- ¿Qué nos queda pendiente como sociedad?
- Seguir conociéndola, estudiándola y protegiéndola. La taruca tiene un valor singular para nuestra nación. Que haya sido declarada Monumento Natural Nacional es un reconocimiento muy importante, pero también implica una responsabilidad para todos.
900 especies comparten el hábitat de la taruca
La conservación de la taruca no termina en la protección de una especie: también implica cuidar el ambiente en el que vive y toda la biodiversidad que la rodea. Así lo planteó la doctora Daniela Cano, del área de Ciencia y Técnica y jefa del Departamento de Conservación y Uso Público del Parque Nacional Aconquija, quien subrayó que esta tarea requiere del compromiso de toda la sociedad.
En ese sentido, destacó el papel del Parque Nacional Aconquija en la protección de la biodiversidad de Tucumán. El área resguarda las cuencas de los principales ríos de la provincia, numerosos glaciares de escombros y especies amenazadas como el águila poma y la rana marsupial de la banderita, además de más de 900 especies nativas de hongos, plantas y animales identificadas hasta el momento.
Cano también remarcó que el parque protege el patrimonio cultural y promueve el turismo responsable y la educación ambiental. El objetivo es generar conciencia y garantizar que este valioso legado natural y cultural pueda conservarse para las futuras generaciones.