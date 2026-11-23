Resumen para apurados
- Un relevamiento en Tucumán expone la baja representación femenina en el poder público, con escasas concejalas y solo 2% de calles con nombres de mujeres.
- Aunque Rossana Chahla integra el grupo de ocho intendentas provinciales, varios liderazgos locales aún permanecen condicionados por dinámicas o lazos familiares.
- El escenario visibiliza la urgencia de fortalecer la paridad de género y garantizar un acceso equitativo y autónomo a los espacios de decisión en la provincia.
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