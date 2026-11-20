Donald Trump aseguró que Putin quiere terminar la guerra con Ucrania por la vía diplomática
El presidente de Estados Unidos afirmó que su par ruso manifestó su intención de poner fin al conflicto mediante negociaciones. Según el Financial Times, Washington busca alcanzar un acuerdo de paz antes de que los demócratas asuman el control del Congreso.
Resumen para apurados
- Donald Trump afirmó este viernes en la Casa Blanca que Vladímir Putin busca finalizar la guerra con Ucrania por medios diplomáticos, tras reunirse en China.
- Según Financial Times, Washington busca un pacto en enero, mientras Moscú rechazó otorgar a Kiev garantías de seguridad inspiradas en el artículo 5 de la OTAN.
- Trump indicó que la rivalidad entre Putin y Zelenski frena el avance y condicionó el apoyo estadounidense en seguridad a la firma previa de un acuerdo de paz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Vladimir Putin quiere encontrar una salida diplomática a la guerra con Ucrania. La declaración se produjo este viernes, después de que Rusia lanzara una nueva oleada de ataques contra Kiev y tras la reunión bilateral que ambos mandatarios mantuvieron en Shenzhen, China.
Al regresar de su viaje, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump sostuvo que el jefe del Kremlin le transmitió su voluntad de poner fin al enfrentamiento. "Claramente expresó su deseo de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine por medios diplomáticos", afirmó ante los periodistas.
En paralelo, trascendió que la administración estadounidense comunicó a funcionarios europeos y ucranianos su intención de conseguir un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú a comienzos de enero. La información fue publicada por el diario Financial Times, que citó a cuatro personas familiarizadas con las conversaciones. El objetivo sería concretar el entendimiento antes de que los demócratas asuman el control del Congreso estadounidense.
Trump condicionó las garantías de seguridad para Ucrania a un acuerdo de paz
Pese a expresar optimismo sobre las posibilidades de terminar con el conflicto, el mandatario republicano consideró prematuro discutir las futuras garantías de seguridad para Ucrania mientras no exista un acuerdo que ponga fin a la guerra.
"No quiero hablar de garantías de seguridad porque primero tenemos que llegar a un acuerdo. Así que, cuando tengamos un acuerdo, participaremos (en la protección de Ucrania), porque así lo deseamos", manifestó.
La respuesta llegó después de una consulta sobre las declaraciones del viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, quien cuestionó la posibilidad de establecer garantías para Kiev inspiradas en el artículo 5 de la OTAN.
El planteo había sido mencionado el jueves por Jared Kushner, uno de los enviados especiales estadounidenses para Ucrania, durante un encuentro con aliados europeos. Según había señalado, Rusia comenzaría a mostrarse dispuesta a aceptar un esquema de protección para Ucrania basado en ese artículo de la Alianza Atlántica.
Sin embargo, Riabkov sostuvo este viernes que Moscú continúa considerando "inaceptable" cualquier alternativa que implique una "cuasiadhesión" de Ucrania a la OTAN.
Consultado sobre si las garantías de seguridad habían formado parte de su conversación con Putin en China, Trump respondió: "Diremos cosas, ellos dirán cosas, y el presidente Putin tiene que hacerlo también".
El presidente estadounidense volvió a insistir en que su par ruso "quiere que esto se resuelva". No obstante, identificó la profunda enemistad entre Putin y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, como el principal obstáculo para avanzar hacia una solución. Aun así, reiteró su confianza en que las negociaciones puedan desembocar pronto en un acuerdo.