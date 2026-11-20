En paralelo, trascendió que la administración estadounidense comunicó a funcionarios europeos y ucranianos su intención de conseguir un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú a comienzos de enero. La información fue publicada por el diario Financial Times, que citó a cuatro personas familiarizadas con las conversaciones. El objetivo sería concretar el entendimiento antes de que los demócratas asuman el control del Congreso estadounidense.