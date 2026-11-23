Resumen para apurados
- Por el feriado del Día de la Soberanía, San Miguel de Tucumán y Yerba Buena aplican este lunes un esquema especial en el transporte, recolección y guardias sanitarias.
- El transporte circula con frecuencia dominical, no habrá bancos ni recolección en la capital, y la atención médica queda restringida a guardias de emergencia esenciales.
- Se solicitó no sacar basura para prevenir anegamientos por lluvias, mientras las gestiones y reclamos vecinales continúan canalizándose mediante las plataformas digitales.
Hoy, lunes 23 de noviembre, debido al traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional -que se conmemoró el pasado viernes 20-, las municipalidades de San Miguel de Tucumán y de Yerba Buena prestarán sus servicios con algunas modificaciones. En ambos distritos no habrá atención administrativa al público, aunque seguirán funcionando las guardias de salud.
En la Capital, los ómnibus circularán con la frecuencia de los días domingos. No habrá recolección de residuos durante la jornada del lunes, por lo que las autoridades municipales solicitaron a los vecinos esperar hasta el martes 24 para sacar las bolsas a las veredas. El pedido no resulta menor, sobre en tiempos de posibles precipitaciones fuertes, ya que eventualmente el agua podría arrastrar la basura y esta, bloquear los desagües.
La Asistencia Pública (Chacabuco 239) no atenderá en consultorios, pero las guardias médica, de enfermería y de odontología funcionarán las 24 horas, todos los días, para emergencias. En caso de necesitar estos servicios, se solicita concurrir con DNI y con barbijo.
Los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300) abrirán en su horario habitual, de 8 a 12 y de 15 a 18.
El Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro) permanecerá cerrado, y la oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270) no tendrá atención presencial, al igual que el resto de las dependencias administrativas. En cambio, la Oficina de Información Turística (Congreso 141) atenderá en horario corrido, de 8 a 20. Como todos los lunes, los museos municipales no abrirán al público: el Mercedes Sosa-Casa Natal (pasaje Calixto del Corro 344), el de la Industria Azucarera (parque 9 de Julio), la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) y la Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz y Bolívar).
Para reclamos, el municipio recordó que los vecinos pueden usar la aplicación Ciudad SMT, con pedidos sobre estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros temas. Las consultas sobre trámites y servicios pueden hacerse las 24 horas con el asistente virtual Migue, en la página www.smt.gob.ar.
Yerba Buena
En Yerba Buena, las autoridades municipales comunicaron que algunas áreas mantendrán sus servicios habituales y otras funcionarán con horarios especiales o atención reducida. El Centro Asistencial doctor Ramón Carrillo atenderá solo guardias, y el cementerio tendrá guardia de 8 a 19. La administración municipal no atenderá al público, mientras que la Guardia Urbana, el Munibus, los agentes de Tránsito y la recolección de residuos funcionarán con normalidad.
Además, los vecinos podrán realizar trámites y consultas las 24 horas mediante la aplicación Yerba Buena Digital.
Por otro lado, durante la jornada tampoco funcionarán las entidades bancarias en toda la provincia.