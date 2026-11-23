El Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro) permanecerá cerrado, y la oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270) no tendrá atención presencial, al igual que el resto de las dependencias administrativas. En cambio, la Oficina de Información Turística (Congreso 141) atenderá en horario corrido, de 8 a 20. Como todos los lunes, los museos municipales no abrirán al público: el Mercedes Sosa-Casa Natal (pasaje Calixto del Corro 344), el de la Industria Azucarera (parque 9 de Julio), la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) y la Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz y Bolívar).