Resumen para apurados
- Fuerza Republicana presentó en la Legislatura de Tucumán un proyecto para frenar embargos y juicios fiscales a MiPyMEs, buscando proteger el empleo y la actividad económica.
- La iniciativa de Ricardo Bussi y Verón Guerra busca evitar que los bloqueos de cuentas impidan pagar sueldos y proveedores, frenando cautelares de Rentas en trámite.
- De aprobarse, el Ejecutivo podrá otorgar planes de pago con quita de intereses hasta 2027, aliviando la asfixia tributaria y evitando el cierre de comercios locales.
El bloque Fuerza Republicana presentó un proyecto de ley para que se suspenda temporalmente el inicio de juicios de ejecución fiscal y la aplicación de embargos contra micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) por deudas impositivas provinciales. La iniciativa, impulsada por Ricardo Bussi y Verón Guerra, apunta a darles un margen para regularizar sus obligaciones con la Dirección General de Rentas (DGR) sin comprometer el funcionamiento de sus negocios ni los puestos de trabajo.
En el caso de los juicios de ejecución fiscal que ya estén en trámite, el organismo recaudador deberá abstenerse de solicitar nuevas medidas cautelares y de ejecutar sentencias de remate mientras dure la suspensión.
En los fundamentos, los autores advierten que los embargos sobre cuentas bancarias pueden afectar la capacidad de las empresas para pagar salarios, cumplir con sus proveedores y sostener su actividad. Por ese motivo, plantean la necesidad de evitar que las deudas tributarias deriven en el cierre de establecimientos y la pérdida de empleos.
Facilidades de pago
El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo a implementar un régimen especial de facilidades de pago para las obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026. El esquema podría incluir una reducción de intereses y la condonación de multas formales. Las deudas no quedarían eliminadas y el plazo para adherir al plan se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027.