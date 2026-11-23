El bloque Fuerza Republicana presentó un proyecto de ley para que se suspenda temporalmente el inicio de juicios de ejecución fiscal y la aplicación de embargos contra micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) por deudas impositivas provinciales. La iniciativa, impulsada por Ricardo Bussi y Verón Guerra, apunta a darles un margen para regularizar sus obligaciones con la Dirección General de Rentas (DGR) sin comprometer el funcionamiento de sus negocios ni los puestos de trabajo.