El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Yerba Buena, Pablo Quiroga, detalló un conjunto de obras y de modificaciones que se preparan para ordenar el tránsito de la “Ciudad Jardín”.
El funcionario concedió una entrevista a los periodistas Gabriela Baigorrí y Guillermo Monti, para el ciclo ConexiónPlay, de LGPlay. “Una de las temáticas que nos lleva mucha parte del trabajo tiene que ver con ordenar todo lo que es la movilidad urbana. Se vienen realizando múltiples acciones, desde dársenas de giro, promover nuevos giros libres sobre avenidas Perón y Aconquija, y la formación y capacitación permanente de los agentes de tránsito. Y se suma una propuesta que se ha enviado al Concejo Deliberante, que es cambiar el sentido de algunas calles neurálgicas, que vienen generando conflictos, siniestros viales y demás, que ameritan ese cambio”, afirmó.
Estudios
Según recordó Quiroga, el intendente de Yerba Bueba, Pablo Macchiarola, firmó hace un par de meses un convenio con las autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con el objetivo de que la entidad colabore en el rediseño de la movilidad urbana. El acuerdo, rubricado con el decano de esa unidad académica, Roberto Gómez López, apunta a elaborar un plan estratégico de movilidad que incluya vehículos y peatones.
Según precisó el funcionario municipal, el proyecto prevé que el boulevard 9 de Julio pase a ser de mano única, de este a oeste -es decir, subiendo hacia el cerro-, y que se baje por la calle La Madrid baje. Esa arteria ya circula de oeste a este desde 2019, cuando se convirtió en mano única, y el proyecto municipal de entonces contemplaba el mismo cambio para el boulevard.
Quiroga explicó que la decisión de intervenir sobre determinadas calles surge de un mapa de siniestros viales y del asesoramiento de especialistas, y que debido a ello se abordan en una primera instancia. “Se hizo todo un trabajo de mantenimiento; en algunas situaciones se hicieron parches completos de cuadras, como en calle La Madrid, y en otros casos se mejoró el bacheo y se puso en condiciones”, señaló.
El funcionario detalló otro de los cambios previstos. “Se está rediseñando el sentido de la calle República del Líbano -en la esquina con Perón es un lugar bastante complicado desde los siniestros-, que va a ser mano única, y que se bajará por calle San Francisco de Asís, sobre cuya salida ya están realizando trabajos con hormigón”, afirmó.
A los cambios de sentido se suma la gestión con empresarios que hace poco presentaron la donación para abrir la calle Anzorena, una muy buena noticia, a juicio del funcionario, para aliviar el tránsito. “Estamos hablando de casi dos cuadras, que permitirían llegar desde avenida Aconquija por Anzorena hasta Camino de Sirga. Calculamos que en dos meses estará abierta; la oferta de donación ya se hizo, y se está elevando al Concejo para su aceptación”, precisó.
Distensión
En opinión de Quiroga, esa apertura permitiría que calles neurálgicas como la San Martín tengan un solo sentido de circulación. “Una forma de resolver podría ser un semáforo en esa intersección, pero sería un semáforo de cuatro tiempos que haría prácticamente imposible la espera si sumamos las otras intersecciones. Así que entendemos que hacerlas mano única permitirá otra dinámica, descomprimirá todo el sector norte de la ciudad”, sostuvo.
El funcionario admitió que el clima puede jugar en contra de los plazos. “Está lloviendo seis de cada siete días, es un promedio bastante complejo para llevar adelante las obras públicas”, admitió.
LA GACETA reflejó en múltiples notas los graves inconvenientes de tránsito que se generan en la zona del Camino del Perú, la ruta provincial 315, por la que circulan alrededor de 25.000 vehículos por día. En septiembre, el propio municipio había subrayado que la solución de fondo excedía sus facultades, y que hacía falta una nueva vía de movilidad. Ahora, Quiroga contó que hasta hace muy pocos días el municipio trabajó con propietarios de terrenos privados en la oferta de donación para dar continuidad a la calle Fanzolato, que garantizaría la conectividad de la ciudad con la comuna de Cebil Redondo. Actualmente, algunos conductores recurren a un atajo informal -un callejón privado de una quinta-, para esquivar el colapso. Se trata de un proyecto en el que interviene la Provincia; Quiroga recordó que el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, anunció la acción.
El funcionario yerbabuenense habló de los pasos por venir para esa conexión. “Entendemos que la próxima semana el intendente estará firmando en Casa de Gobierno con el ministro y con el delegado comunal un acuerdo para llevar adelante no solo la rotonda y la apertura de la Fanzolato, sino también un ensanchamiento de 1,5 metros hacia ambos lados de la calzada, desde Los Cerezos hasta más o menos un corralón importante que hay en la zona”, adelantó.
Giro libre
Según indicó, otra obra -con la autorización y la supervisión técnica de Vialidad Provincial, debido a que se trata de una ruta provincial- se hará sobre la intersección de avenida Perón y Camino del Perú, donde, según comprobó LA GACETA, aunque existe giro libre el sector suele estar obstruido por la cantidad de vehículos. “Se va a lograr una dársena de giro para permitir el giro libre; hoy si estacionan dos vehículos, el tercero no puede hacer el giro hacia Yerba Buena. Esto le dará otra dinámica y mejorará el tránsito”, planteó. Destacó, además, que todas las intervenciones que se hicieron en esa zona resultaron positivas, y manifestó su esperanza de que esto permita dar una solución más de fondo.
Quiroga cerró con una reflexión general. “Siempre se buscan soluciones adaptativas, porque hay una variable que va cambiando: la densidad vehicular. Cada vez el parque automotor es mayor, el desafío es mayor”, concluyó.