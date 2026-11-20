LA GACETA reflejó en múltiples notas los graves inconvenientes de tránsito que se generan en la zona del Camino del Perú, la ruta provincial 315, por la que circulan alrededor de 25.000 vehículos por día. En septiembre, el propio municipio había subrayado que la solución de fondo excedía sus facultades, y que hacía falta una nueva vía de movilidad. Ahora, Quiroga contó que hasta hace muy pocos días el municipio trabajó con propietarios de terrenos privados en la oferta de donación para dar continuidad a la calle Fanzolato, que garantizaría la conectividad de la ciudad con la comuna de Cebil Redondo. Actualmente, algunos conductores recurren a un atajo informal -un callejón privado de una quinta-, para esquivar el colapso. Se trata de un proyecto en el que interviene la Provincia; Quiroga recordó que el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, anunció la acción.