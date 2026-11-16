Política

Delacroix cuestionó el gasto político en Yerba Buena: “Los vecinos pagan el sueldo de más de 60 funcionarios”

El dirigente de La Libertad Avanza criticó la estructura municipal que conduce el intendente y propuso reducir de más de 60 a 20 los cargos políticos.

Delacroix cuestionó el gasto político en Yerba Buena: “Los vecinos pagan el sueldo de más de 60 funcionarios”
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ayo Delacroix, de La Libertad Avanza, cuestionó hoy al intendente de Yerba Buena por mantener más de 60 cargos políticos y propuso reducirlos a 20 para bajar el gasto público.
  • El dirigente libertario calificó el organigrama actual de costoso e ineficiente, aclarando que el recorte afectaría únicamente a puestos políticos y no a empleados de carrera.
  • La iniciativa busca volcar el ahorro en servicios locales y profundiza la disputa con el intendente Macchiarola, instalando el debate sobre el tamaño del Estado municipal.
Resumen generado con IA

El dirigente de La Libertad Avanza Ayo Delacroix volvió a cuestionar la gestión del intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, esta vez por el tamaño de la estructura política del municipio y el costo que representa para los contribuyentes.

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A través de sus redes sociales, el referente opositor aseguró que los vecinos financian con sus impuestos los salarios de más de 60 funcionarios y consideró que la administración municipal podría funcionar con una estructura considerablemente menor.

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“Cada vez que pagás tus impuestos en Yerba Buena, estás bancando el sueldo de más de sesenta políticos”, expresó Delacroix, quien apuntó contra la cantidad de secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores que integran el organigrama municipal.

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El dirigente calificó esa estructura como “pesada, lenta, arcaica y carísima” y cuestionó la superposición de funciones entre distintas áreas de la administración. Según su planteo, la duplicación de responsabilidades incrementa los gastos y dificulta la toma de decisiones.

“Un municipio de las dimensiones de Yerba Buena tiene que funcionar con mucho menos. Vamos a eliminar ese costo político innecesario”, sostuvo.

La propuesta para reducir los cargos políticos

Como alternativa, Delacroix propuso reducir la estructura política municipal de los más de 60 cargos que denuncia a un total de 20 funcionarios. La iniciativa, según explicó, apunta a simplificar el organigrama, evitar la duplicación de tareas y generar un ahorro que pueda volcarse a los servicios públicos.

El dirigente también buscó diferenciar su planteo de un eventual recorte de personal municipal. Aclaró que la propuesta está dirigida exclusivamente a los cargos políticos y no a los empleados de carrera que cumplen funciones en las distintas dependencias.

“No se trata de dejar en la calle al empleado municipal que trabaja todos los días y sostiene nuestra ciudad. Al contrario: al que cumple su función se lo respeta y se le dan mejores herramientas”, afirmó.

En esa línea, insistió en que el objetivo es reducir el costo de la estructura jerárquica y mejorar el funcionamiento de la administración local sin afectar a los trabajadores que prestan servicios a diario.

El destino de los recursos y las críticas a la gestión municipal

Delacroix sostuvo que el ahorro generado por una eventual reducción de funcionarios debería traducirse en mejoras concretas para los vecinos de Yerba Buena.

“Vamos a reducir esos más de sesenta cargos políticos a una estructura de veinte funcionarios. Sin áreas duplicadas, con decisiones más rápidas y un ahorro millonario para el vecino”, aseguró.

Además, planteó que los recursos que actualmente se destinan al sostenimiento de la estructura política deberían tener como prioridad las necesidades de la ciudad. “La plata de los vecinos tiene que volver a los vecinos”, resumió.

Las declaraciones vuelven a poner en el centro de la discusión política de Yerba Buena el tamaño de la administración municipal, el costo de los cargos jerárquicos y el destino de los fondos públicos. El planteo de Delacroix representa, además, un nuevo cuestionamiento opositor a la gestión de Macchiarola y abre el debate sobre una eventual reorganización del Estado local. “Yerba Buena no nació para conformarse. Yerba Buena merece más”, resaltó.

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