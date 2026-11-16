Delacroix cuestionó el gasto político en Yerba Buena: “Los vecinos pagan el sueldo de más de 60 funcionarios”

Las declaraciones vuelven a poner en el centro de la discusión política de Yerba Buena el tamaño de la administración municipal, el costo de los cargos jerárquicos y el destino de los fondos públicos. El planteo de Delacroix representa, además, un nuevo cuestionamiento opositor a la gestión de Macchiarola y abre el debate sobre una eventual reorganización del Estado local. “Yerba Buena no nació para conformarse. Yerba Buena merece más”, resaltó.